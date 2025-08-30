भोपाल/नई दिल्ली : काफी दिनों से सक्रिय राजनीति से अघोषित वनवास झेल रही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायरब्रांड नेत्री उमा भारती ने अपना नजरिया साफ कर दिया है. उमा भारती ने साफ किया है कि समय आने पर वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगी.

राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र सीमा नहीं

समाचार एजेंसी से बात करते हुए उमा भारती ने कहा "राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र सीमा नहीं होती. हालांकि कोई भी संगठन या पार्टी सेवानिवृत्ति की उम्र तय कर सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को तय नहीं कर सकता." उमा भारती एक बार फिर जोर देकर कहा "जब उन्हें लगेगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो वह जरूर मैदान में उतरेंगी. क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 65 साल के आसपास ही है."

उमा भारती ने कहा "लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि मैं जनता के प्रति बेहद ईमानदार हूं. अगर मैं किसी संसदीय सीट से लड़ती हूं तो मेरा पूरा समय और ध्यान लोगों के लिए समर्पित होगा. यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कोई समस्या न हो और अगर कुछ हुआ, तो मैं खुद को ज़िम्मेदार मानूगी और खुद को दोषी मानूंगी."

अंतिम बार 2014 में लड़ा झांसी से लोकसभा चुनाव

उमा भारती के मन में मंत्री बनने की भी इच्छा है क्योंकि वह कहती हैं "अगर मैं मंत्री बन जाती हूं तो यह एक और ज़िम्मेदारी है. इसलिए ये ज़िम्मेदारियां मिलकर मुझे उस काम को पूरा करने से रोकेंगी जिसके लिए मैं अभी समर्पित हूँ. वह स्पष्ट लक्ष्यों और दृढ़ संकल्प वाली हैं अगर चुनाव लड़ने से यह लक्ष्य पूरा होता है, तो वह ज़रूर लड़ेंगी."

गौरतलब है कि उमा भारती ने अंतिम बार लोक सभा चुनाव झांसी संसदीय क्षेत्र से लड़ा था और वह जीतकर मोदी कैबिनेट में शामिल हुई थी. इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वह नहीं उतरी.

मेरे साथ जनशक्ति है, फिर किस चीज की जरूरत

उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने के साथ ही भरोसा जताया "उनके साथ जनता है. जनशक्ति उनके साथ हमेशा से रही है. इसके बाद किसी और चीज की क्या जरूरत है. मैं खुद शक्तिशाली हूं. कुछ लोग बिना शक्ति के भी शक्तिशाली होते हैं, और मेरे पास तो लोगों की शक्ति है. जनता ने मुझे साहस दिया है और वह साहस मेरे लिए बहुत उपयोगी है."

उमा भारती की चुनावी यात्रा पर एक नजर

गौरतलब है कि उमा भारती ने सबसे पहले 1984 में खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि वह मामूली अंतर से हार गई लेकिन 1989 में खजुराहो से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की. इसके बाद वह 1991, 1996 और 1998 में लगातार इस सीट से चुनाव जीती. साल 1999 का लोकसभा चुनाव उमा भारती ने भोपाल से लड़कर जीता और वह 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी.