ETV Bharat / state

NHM के हड़ताली कर्मचारियों को अल्टीमेटम, ज्वाइनिंग नहीं देने पर होंगे बर्खास्त, नई भर्तियां भी होंगी शुरू

कर्मचारियों को कहा गया है कि उपस्थित नहीं देने पर 1 महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी.

NATIONAL HEALTH MISSION
NHM के हड़ताली कर्मचारियों को अल्टीमेटम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2025 at 2:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. लगभग 1 माह का समय बीत चुका है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है. एनएचएम कर्मचारियों के मांगों के संबंध में 13 सितम्बर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई थी. दावा है कि सकारात्मक रूप से मांगों का समाधान किया गया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार कई मांगों को मान लिया गया है. इसके बाद 16 सितंबर की शाम तक कर्मचारियों को पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन करने का अल्टीमेट जारी किया गया. ज्वाइनिंग नहीं देने वाले कर्मचारियों को एनएचएम की सेवा और शर्तों के अनुसार एक महीने का नोटिस थमाते हुए, सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं जो स्थान रिक्त होगा उसपर नई भर्तियां भी शुरू करने की तैयारी की जाएगी.

NHM के हड़ताली कर्मचारियों को अल्टीमेटम: स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एनएचएम अधिकारी/कर्मचारियों को दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित 30 दिन के अवैतनिक अवकाश को सवैतनिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया है. इसी प्रकार वार्षिक कार्य मुल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकूल टिप्पणी की स्थिति में कार्य सुधार नोटिस/सेवा समाप्ति के पूर्व पर्याप्त अवसर दिए जाने का निर्णय हुआ है. माह जुलाई 2023 की स्थिति में संविदा कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने संबंधी राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति और वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्ति हुई है. जिसके बाद वेतनवृद्धि प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है.

कर्मचारियों को मिलेंगी सुविधाएं: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समस्त संविदा मानव संसाधन को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दिये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय हुआ है. ग्रेड पे, अनुकम्पा नियुक्ति आदि जैसे मानव संसाधन से जुड़े अन्य विषयों के संबंध में 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है. जो विभिन्न राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में इस संबंध में प्रचलित प्रावधानों, पूर्व गठित समिति के प्रस्तावों, राज्य में पूर्व से प्रचलित नियमों का अध्ययन कर निश्चित समय सीमा में (गठन के तीन माह) के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी.

NATIONAL HEALTH MISSION
NHM के हड़ताली कर्मचारियों को अल्टीमेटम (ETV Bharat)
NATIONAL HEALTH MISSION
NHM के हड़ताली कर्मचारियों को अल्टीमेटम (ETV Bharat)
स्थानांतरण नीति पर भी होगा विचार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 की कंडिका-42 के अंतर्गत स्थानांतरण नीति पहले से प्रावधानित है. जिसमें एनएचएम कर्मियों की मांग अनुसार वांछित बदलाव के संबंध में समिति सुझाव देगी. स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने सूचना जारी कर यह जानकारी दी है कि, अधिकारियों कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिये जाने के उपरांत भी एनएचएम के कर्मी अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं. यह न केवल एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति अवहेलना है. बल्कि आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए मानवीय आधार पर अस्वीकार्य है. इस संबंध में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28 अगस्त द्वारा नोटिस जारी कर कार्य पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था.
NATIONAL HEALTH MISSION
NHM के हड़ताली कर्मचारियों को अल्टीमेटम (ETV Bharat)
ज्वाइनिंग नहीं देने पर नियमानुसार होगी कार्रवाई: सीएमएचओ डॉ एसएन केसरी ने बताया कि एनएचएम के सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संपादित करने 16 सितम्बर तक अपनी उपस्थिति देने का निर्देश दिया गया है. शाम तक उपस्थिती नहीं देने वाले अधिकारी/कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति 2018 के खण्ड 34.2 के अनुसार एक माह का नोटिस देते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी. इससे होने वाली रिक्तियों पर नियमानुसार नई नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शुरू की जाएगी.
सरकार की धमकी के बाद भी काम पर नहीं लौटेंगे एनएचएम कर्मचारी, ETV भारत से बोले NHM एंप्लॉई संघ के अध्यक्ष
NHM कर्मचारियों की हड़ताल : भारी बारिश के बीच निकाली मनोकामना रैली, मां दंतेश्वरी को 51 मीटर लंबी चुनरी की भेंट
अनोखा प्रदर्शन: NHM कर्मचारियों ने निकाली 351 मीटर चुनरी यात्रा, दण्डवत प्रणाम करते पहुंचे विंध्यवासिनी मंदिर

For All Latest Updates

TAGGED:

KORBANHM EMPLOYEESNATIONAL HEALTH MISSIONCONTRACT WORKERULTIMATUM TO NHM EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.