Published : July 17, 2025 at 6:46 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 7:17 AM IST

सरगुजा: मैनपाट में कुदरत का अजीब करिश्मा देखने को मिलता है. ये इतना नायाब है कि दूर दूर से सैलानी इस घटना को देखने आते है. इसकी चर्चा सुन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद को यहां जाने से रोक नहीं पाए. बीते दिनों भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में पधारे शिवराज सिंह मैनपाट में उल्टापानी पहुंचे. यहां नीचे से ऊपर की ओर पानी की बहती धारा में शिवराज सिंह ने कागज की नाव भी चलाई. छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री और विधायकों ने भी उल्टापानी को देखा और इस घटना को अपने मोबाइल में कैद भी किया. उल्टा पानी में क्या है: जैसा इसका नाम है वैसा ही कुछ यहां देखने मिलता है. यहां पानी उल्टा बहता है, गाड़ियां उल्टी चलती है. प्रकृति के नियमों के खिलाफ यहां घटना घटित होती है. ढलान की निचली जमीन से पानी ऊपर की ओर बहता है जबकि सामान्य रूप से अगर पानी को ऊंची दिशा से बहाएंगे तो वह ढलान की दिशा में ही बहेगा. लेकिन मैनपाट में उल्टा होता है. यहां पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है. इसके अलावा गाड़ी को न्यूट्रल में डाल कर छोड़ने पर वह ढलान में ना लुढ़ककर, चढ़ान की ओर चल पड़ती है. जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं. उल्टा पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

