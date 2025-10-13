ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 5 अक्टूबर को रद्द परीक्षा अब इस दिन होगी, एक क्लिक में जानिए नया एग्जाम डेट

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने दो परीक्षाओं को लेकर अपडेट जारी किया है. इसमें पहली परीक्षा सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी से जुड़ी है. जबकि, दूसरा अपडेट पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को लेकर आया है.

अब 16 नवंबर को होगी 5 अक्टूबर को रद्द हुई परीक्षा: दरअसल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को स्थगित की गई परीक्षा के लिए अब नई तारीख जारी कर दी है. आयोग ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हुए विवाद के चलते 5 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षा में आयोग ने देरी न करते हुए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की नई तारीख जारी की है.

राज्य में सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसके लिए पहले 5 अक्टूबर की तारीख परीक्षा के लिए भी तय कर दी गई थी. खास बात ये है कि इस परीक्षा कार्यक्रम के स्थगित होने के बाद दोबारा परीक्षा की तारीख को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में थे, लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बिना देरी किए 45 पदों के लिए होने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा की नई तारीख 16 नवंबर 2025 निर्धारित कर दी है.