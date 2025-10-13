उत्तराखंड में 5 अक्टूबर को रद्द परीक्षा अब इस दिन होगी, एक क्लिक में जानिए नया एग्जाम डेट
परीक्षा सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी परीक्षा की आई नई तारीख, पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का परिणाम भी जारी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2025 at 8:22 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 8:27 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने दो परीक्षाओं को लेकर अपडेट जारी किया है. इसमें पहली परीक्षा सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी से जुड़ी है. जबकि, दूसरा अपडेट पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को लेकर आया है.
अब 16 नवंबर को होगी 5 अक्टूबर को रद्द हुई परीक्षा: दरअसल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को स्थगित की गई परीक्षा के लिए अब नई तारीख जारी कर दी है. आयोग ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हुए विवाद के चलते 5 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षा में आयोग ने देरी न करते हुए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की नई तारीख जारी की है.
राज्य में सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसके लिए पहले 5 अक्टूबर की तारीख परीक्षा के लिए भी तय कर दी गई थी. खास बात ये है कि इस परीक्षा कार्यक्रम के स्थगित होने के बाद दोबारा परीक्षा की तारीख को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में थे, लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बिना देरी किए 45 पदों के लिए होने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा की नई तारीख 16 नवंबर 2025 निर्धारित कर दी है.
"आयोग की तरफ से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अभ्यर्थियों को बिना इंतजार कराए परीक्षा का नया कार्यक्रम भी जारी किया गया है. आयोग की तरफ से इस परीक्षा को पारदर्शी रूप से करने के लिए जरूरी सभी प्रयास किए जा रहे हैं."- जीएस मर्तोलिया, अध्यक्ष, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से दूसरा अपडेट पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को लेकर आया है. दरअसल, 6 दिसंबर 2024 को इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसके बाद 8 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए 22 मार्च 2025 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई गई थी. परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 5 जून को स्क्रूटनी भी की गई थी. इसके बाद अब इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है.
पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर इनका हुआ चयन: आयोग की तरफ से कुल 8 पदों पर हुई इस परीक्षा में पवन कुमार पांडे उप पुस्तकालयाध्यक्ष, हिमांशु जोशी पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, अजीत सिंह नेगी सूचीकार, चंदन सिंह जीना, प्रीती जोशी, मनोज चंद्र बसवाल, संतोषी गौर और अर्पित कुमार सिंह को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया है.
