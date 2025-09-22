ETV Bharat / state

उत्तराखंड में हाकम सिंह की गिरफ्तारी और पेपर लीक का क्या है कनेक्शन? पढ़ें पूरी कहानी

किरणकांत शर्मा की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है. रविवार 21 सितंबर को हुई परीक्षा से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के कुछ सवाल बाहर आने की खबर ने न केवल युवाओं का विश्वास डगमगा दिया, बल्कि राज्य सरकार की नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

खास बात यह है कि प्रदेश में हाल ही में नकल विरोधी कानून लागू हुआ था, जिसे युवाओं की उम्मीदों का सहारा माना जा रहा था. लेकिन ताजा घटनाक्रम से यह सवाल उठने लगे हैं, कि आखिर इतने सख्त कानून के बावजूद भी पेपर लीक जैसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं ? हालांकि ये बात भी सही है कि इस बार जो पेपर लीक का हल्ला उठा, वो पेपर खत्म होने से चंद मिनट पहले उठा और पेपर के कुछ ही सवाल एग्जाम हॉल से बाहर सोशल मीडिया पर आये.

पुराना चेहरा नया विवाद, हाकम सिंह की गिरफ्तारी: पेपर लीक विवाद में सबसे पहले जो नाम उभरकर सामने आया, वह है हाकम सिंह का. यह वही व्यक्ति है, जिसका नाम पहले भी उत्तराखंड के बड़े पेपर लीक कांडों में सामने आ चुका है. 20 सितंबर को परीक्षा से एक दिन पहले देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया. आरोप था कि वह फिर से परीक्षा से पहले पेपर लीक कराने की फिराक में था. जांच एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि हाकम सिंह बेरोजगार युवाओं से संपर्क बनाकर सेटिंग-गेटिंग करने और लाखों रुपए लेकर पेपर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले एसटीएफ और पुलिस ने उसे धर दबोचा.

परीक्षा खत्म, लेकिन सवाल फिर उठे: हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन और आयोग को लगा कि इस बार परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो जाएगी. लेकिन 21 सितंबर को परीक्षा समाप्त होने से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के कुछ सवाल बाहर आ गए. जैसे ही प्रश्न पत्र के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हुए, विपक्ष और युवाओं के बीच हलचल मच गई.

बेरोजगारों ने सवाल उठाया कि अगर नकल विरोधी कानून इतना सख्त है, तो फिर पेपर के सवाल बाहर कैसे आ सकते हैं? हर बार परीक्षा की तैयारी में सालों की मेहनत लगाने वाले युवा इस डर के साथ केंद्र पर जाते हैं, कि न जाने कब पेपर लीक हो जाए और परीक्षा रद्द करनी पड़े. क्यूंकि राज्य में कई बार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जिसके बाद राज्य सरकार ने अलग से पेपर लीक कानून बना कर 200 से अधिक लोगों को जेल भी भेजा था.

बेरोजगार संघ का आक्रोश और बॉबी पंवार की गिरफ्तारी: ताज़ा विवाद में एक और अहम नाम जुड़ गया बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पंवार का. हरिद्वार एसओजी ने 21 सितंबर की शाम उन्हें एक कार्यक्रम से हिरासत में ले लिया. आरोप है कि बॉबी पंवार ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्रश्न पत्र से जुड़े कुछ सवाल पोस्ट किए थे. पुलिस का मानना है कि यह कागजात परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले हो सकते हैं.

बॉबी पंवार की गिरफ्तारी के बाद बेरोजगार संघ पूरी तरह आक्रामक हो गया है. संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. इसके जवाब में आज सोमवार को राजधानी देहरादून की सड़कों पर सैकड़ों युवा एकत्र हुए. उन्होंने सचिवालय मार्च की चेतावनी दी. युवाओं ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

क्या बोला संघ: बेरोजगार संघ के वरिष्ठ नेता राम कंडवाल ने साफ कहा कि यह पहली बार नहीं है कि उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है. हर बार यही होता है कि मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है और माफिया छूट जाते हैं. इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे. जल्द ही एक बड़ी रणनीति बनाकर हम सड़कों पर उतरेंगे.