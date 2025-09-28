पेपरलीक प्रोटेस्ट पर सीएम धामी ने फिर दिया बड़ा बयान, जानिये क्या कहा
सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार में पिछले चार सालों में 25 हजार से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं.
देहरादून: सीएम धामी आज नैनीताल दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने 'प्रतिभा सम्मान समारोह' कार्यक्रम में शिरकत की. इस कार्यक्रम में एक बार फिर से सीएम धामी ने देहरादून में चल रहे UKSSSC पेपरलीक प्रोटेस्ट को लेकर बयान दिया. सीएम धामी ने कहा पिछले कुछ दिनों से नकल माफिया पेपर लीक का षडयंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. सीएम धामी ने कहा इन नकल माफियाओं की दाल उत्तराखंड में नहीं गलने वाली है.
सीएम धामी ने नौजवान देश और प्रदेश के भविष्य हैं. सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार ने नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे मजबूत नकल विरोधी कानून लागू किया है.सीएम धामी ने कहा पिछले चार सालों में प्रदेश में 25 हजार से अधिक कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी मिली हैं. ये नौकरियां इन नौजवानों को अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर मिली हैं.
सीएम धामी ने देहरादून में पेपरलीक प्रोटेस्ट का भी अपने संबोधन में जिक्र किया. सीएम धामी ने कहा पिछले कुछ दिनों से देवभूमि में नकल माफिया पेपरलीक का षडयंत्र रच रहे हैं. इससे वे भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं.
सीएम धामी ने कहा मेरे जीते जी कोई भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा UKSSSC पेपरलीक मामले को लेकर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा ये मामले एक व्यक्ति विशष से जुड़ा है. उन्होंने कहा इसके प्रभाव की जांच के लिए एसआईटी की जा रही है. उन्होंने कहा छात्रों के हित के लिए वे कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है.
उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय विभिन्न रिक्त पदों के लिए परीक्षा आहूत की थी. जिसमें परीक्षा केंद्र से पेपर शुरू होने के आधे घंटे में ही प्रश्न पत्र के तीन पेज केंद्र से बाहर आ गए थे. इस मामले में सरकार ने SIT का भी गठन कर दिया है. परीक्षा केंद्र से इन तीन पेज को बाहर भेजने वाले खालिद की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है.
