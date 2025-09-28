ETV Bharat / state

पेपरलीक प्रोटेस्ट पर सीएम धामी ने फिर दिया बड़ा बयान, जानिये क्या कहा

पेपर लीक सीएम धामी बयान ( फोटो सोर्स: @pushkardhami )

Published : September 28, 2025 at 1:52 PM IST | Updated : September 28, 2025 at 2:04 PM IST

देहरादून: सीएम धामी आज नैनीताल दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने 'प्रतिभा सम्मान समारोह' कार्यक्रम में शिरकत की. इस कार्यक्रम में एक बार फिर से सीएम धामी ने देहरादून में चल रहे UKSSSC पेपरलीक प्रोटेस्ट को लेकर बयान दिया. सीएम धामी ने कहा पिछले कुछ दिनों से नकल माफिया पेपर लीक का षडयंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. सीएम धामी ने कहा इन नकल माफियाओं की दाल उत्तराखंड में नहीं गलने वाली है. सीएम धामी ने नौजवान देश और प्रदेश के भविष्य हैं. सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार ने नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे मजबूत नकल विरोधी कानून लागू किया है.सीएम धामी ने कहा पिछले चार सालों में प्रदेश में 25 हजार से अधिक कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी मिली हैं. ये नौकरियां इन नौजवानों को अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर मिली हैं.

