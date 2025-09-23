UKSSSC पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद के घर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, चमोली में गरजे बेरोजगार युवा
उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर युवाओं में भारी रोष, लक्सर में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के घर पर छापेमारी, पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2025 at 7:25 PM IST
चमोली/लक्सर: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित वीडीओ, वीपीडीओ, पटवारी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं में भारी रोष है. गोपेश्वर में भी बेरोजगार युवाओं ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर से मंदिर मार्ग तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली. इस दौरान युवाओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया. उधर, लक्सर में पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद मलिक के घर पर तमाम विभागीय अधिकारी पहुंचे हुए हैं. फिलहाल, खालिद के पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, उससे नाराज बेरोजगार सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है. युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से लगातार पेपरों में धांधली हो रही है. विज्ञप्तियों से पहले पदों को बेचने का काम किया जा रहा है, वो इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि अगर युवाओं के भविष्य से इस तरह से खिलवाड़ किया जाता रहेगा तो छात्र और बेरोजगार संघ के युवा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. 15-15 लाख रुपए में पदों को बेचने की बात हो रही है. युवाओं ने वर्तमान समय में पटवारी और वीडीयो (VDO) पदों के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की. साथ ही अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. इस दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और लोक सेवा आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही पुतला भी फूंका.
आपदा के बीच पेपर करवाने को लेकर उठाए सवाल: इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि प्रदेश में आई भीषण आपदा को देखते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार से पेपर की डेट पीछे करने की गुजारिश की थी, लेकिन युवाओं की बात को अनसुना कर आपदा के बीच में ही पेपर करवाना सरकार व आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि पेपर शुरू होने के ठीक आधा घंटे बाद ही पेपर लीक होना सरकार, आयोग और नकल माफियाओं की मिलीभगत को साबित करता है.
बेरोजगारों के साथ छलावा नहीं किया जाएगा बर्दास्त: युवाओं ने कहा कि इस प्रकार से लगातार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कतई ठीक नहीं है. उनका कहना है कि अब बेरोजगारों के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, युवाओं ने ये तक कहा कि लोक सेवा आयोग अब नकल आयोग बनकर रह गया है. मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा.
लक्सर में खालिद मलिक के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके साथ ही उसकी एक बहन साबिया भी पुलिस की गिरफ्त में है. वहीं, पुलिस, राजस्व विभाग, बिजली विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने आरोपी खालिद के घर सुल्तानपुर में छापेमारी की है.
आरोपी खालिद के घर में अवैध बिजली पर उसके पिता के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पेपर लीक प्रकरण में हरिद्वार के परीक्षा केंद्र ग्राम बहादुरपुर जट आदर्श बाल सदन से मुख्य आरोपी खालिद का नाम प्रकाश में आया था. आरोपी खालिद के खिलाफ देहरादून की कोतवाली रायपुर में मुकदमा दर्ज है. फिलहाल, संयुक्त विभागों की टीमें आरोपी खालिद व उसके परिजनों के संबंध में अभिलेखीय जांच कर रही है.
