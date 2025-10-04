ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक जांच आयोग ने रुद्रपुर में की जन सुनवाई, छात्रों ने कहा परीक्षा रद्द करके दोबारा हो

21 सितंबर को UKSSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, सीएम धामी ने न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया

UKSSSC PAPER LEAK INQUIRY
UKSSSC पेपर लीक जांच आयोग की जन सुनवाई (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 4, 2025 at 6:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: यूकेएसएसएससी स्नातक परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच आयोग अब सक्रिय हो गया है. हल्द्वानी में दो दिवसीय जन सुनवाई एवं जन संवाद कार्यक्रम के बाद आज यानी शनिवार 4 सितंबर को आयोग की टीम रुद्रपुर पहुंची. इस दौरान आयोग के अध्यक्ष के समक्ष स्टेकहोल्डर द्वारा अपनी बात रखी गई. आयोग स्टेकहोल्डर द्वारा दिए गए सुझावों को जांच में शामिल करेगा.

जांच आयोग ने रुद्रपुर में की पेपर लीक मामले में जन सुनवाई: UKSSSC स्नातक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर जांच आयोग की जनसुनवाई एवं जन संवाद कार्यक्रम प्रदेश भर में शुरू हो चुके हैं. हल्द्वानी में 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद शनिवार को उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ. UKSSSC स्नातक प्रतियोगी परीक्षा-2025 के दौरान हुए कथित पेपर लीक प्रकरण की जांच आमजन और अभ्यर्थियों की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के सामने सुनवाई शुरू हुई.

छात्रों ने परीक्षा रद्द कर दोबारा करने की मांग की: जन सुनवाई व जन संवाद का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों, नागरिकों और हितधारकों की बातें सीधे आयोग तक पहुंचाना है. आयोग की जांच को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिये अभ्यर्थी, शिक्षक, कोचिंग संचालक और आमलोग सुनवाई में शामिल हुए. एकल सदस्य जांच आयोग ने छात्रों की सारी बातें सुनी. इसके अलावा जांच के दौरान लिये गये सुझावों को आयोग जांच में शामिल करेगा. छात्रों ने परीक्षा को नकल विहीन कराने, UKSSSC द्वारा कराई गयी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये.

न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में बना है जांच आयोग: गौरतलब है कि 21 सितंबर 2025 को आयोजित UKSSSC स्नातक परीक्षा पेपर के कुछ पेज लीक हो गए थे. जिसके बाद से ही छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया था. मामले में सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था. अब कमेटी प्रदेश भर में जनसुनवाई एवं जन संवाद कार्यक्रम कर स्टेकहोल्डर को आमंत्रित कर उनका पक्ष सुन कर उनके सुझावों को जांच में शामिल करेगा.

सभी जिलों में होगी जन सुनवाई: जांच आयोग के सचिव विक्रम सिंह राणा ने बताया कि-

आयोग स्टेकहोल्डर से संवाद कर उनके विचारों को सुन रहा है. उनके विचारों को जांच में भी शामिल किया जाएगा. हल्द्वानी में दो दिन आयोग द्वारा संवाद एवं जनसुनवाई कार्यक्रम किया गया था. आज जनपद उधम सिंह नगर में पहुंच कर अभ्यर्थियों सहित स्टेकहोल्डर को सुना गया है. अन्य जनपदों में भी आयोग पहुंचेगा और वहां पर भी लोगों के विचारों को सुन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा.
-विक्रम सिंह राणा, सचिव, जांच आयोग-

ये भी पढ़ें: UKSSSC ने बदले परीक्षा के नियम, अभ्यर्थी का होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, 2 घंटे पहले पहुंचाना होगा एग्जाम सेंटर

For All Latest Updates

TAGGED:

PAPER LEAK INQUIRY COMMISSIONINQUIRY COMMISSION IN RUDRAPURUKSSSC PAPER LEAKUKSSSC पेपर लीक जांच आयोगUKSSSC PAPER LEAK INQUIRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.