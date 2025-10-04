ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक जांच आयोग ने रुद्रपुर में की जन सुनवाई, छात्रों ने कहा परीक्षा रद्द करके दोबारा हो

रुद्रपुर: यूकेएसएसएससी स्नातक परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच आयोग अब सक्रिय हो गया है. हल्द्वानी में दो दिवसीय जन सुनवाई एवं जन संवाद कार्यक्रम के बाद आज यानी शनिवार 4 सितंबर को आयोग की टीम रुद्रपुर पहुंची. इस दौरान आयोग के अध्यक्ष के समक्ष स्टेकहोल्डर द्वारा अपनी बात रखी गई. आयोग स्टेकहोल्डर द्वारा दिए गए सुझावों को जांच में शामिल करेगा.

जांच आयोग ने रुद्रपुर में की पेपर लीक मामले में जन सुनवाई: UKSSSC स्नातक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर जांच आयोग की जनसुनवाई एवं जन संवाद कार्यक्रम प्रदेश भर में शुरू हो चुके हैं. हल्द्वानी में 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद शनिवार को उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ. UKSSSC स्नातक प्रतियोगी परीक्षा-2025 के दौरान हुए कथित पेपर लीक प्रकरण की जांच आमजन और अभ्यर्थियों की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के सामने सुनवाई शुरू हुई.

छात्रों ने परीक्षा रद्द कर दोबारा करने की मांग की: जन सुनवाई व जन संवाद का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों, नागरिकों और हितधारकों की बातें सीधे आयोग तक पहुंचाना है. आयोग की जांच को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिये अभ्यर्थी, शिक्षक, कोचिंग संचालक और आमलोग सुनवाई में शामिल हुए. एकल सदस्य जांच आयोग ने छात्रों की सारी बातें सुनी. इसके अलावा जांच के दौरान लिये गये सुझावों को आयोग जांच में शामिल करेगा. छात्रों ने परीक्षा को नकल विहीन कराने, UKSSSC द्वारा कराई गयी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये.