UKSSSC पेपर लीक केस, नेपाली फार्म में हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा, जानिये मामला
हरिद्वार से आये अभ्यर्थियों ने उनकी बसों को रोककर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2025 at 8:18 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हाल ही में सामने आए पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है . सरकार ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में हरिद्वार से कुछ छात्र सचिव कार्मिक से मिलने पहुंचे. इसके बाद जब वे लौट रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में रोका गया. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ. जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई.
हरिद्वार के अभ्यर्थियों ने कहा मुख्यमंत्री धामी ने आंदोलनरत युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी मांगों को सुना. भरोसा दिलाया कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. सरकार ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की है. मुख्यमंत्री के आश्वासन और लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद कुछ संगठनों के लोग माहौल बिगाड़ने पर आमादा है. मंगलवार शाम को हरिद्वार–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ लोगों ने देहरादून से हरिद्वार जा रही बसों को रोक कर ना केवल बतमीजी की बल्कि नारे भी लगाए. ये सभी लोग सचिवालय में सचिव कार्मिक से मुलाकात कर हरिद्वार लौट रहे थे. बसों को रोककर हंगामा किया और हरिद्वार के बेरोजगार युवाओं के साथ बदतमीजी की।
सचिव मुख्यमंत्री श्री शैलेश बगौली से आज सायं सचिवालय में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इशांत रौथाण के नेतृत्व में भेंट कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि यूकेएसएसएससी की हाल ही में आयोजित परीक्षा पूर्णतः निष्पक्ष,… pic.twitter.com/bXRM7CiZAS— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 23, 2025
मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत करने के बाद भी कुछ गुटों द्वारा इस तरह की हरकत ने सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर जब सरकार पहले ही सख्त कार्रवाई कर रही है और युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है, तो फिर कुछ लोग सड़क पर अराजकता फैलाने पर क्यों उतारू हैं? फिलहाल पुलिस ने हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी है. कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि सही बेरोजगार युवाओं की बात सुनी जाएगी, लेकिन अराजकता फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
हरिद्वार के अभ्यर्थियों ने कहा है कि हरिद्वार के बेरोजगार अलग से अपना संगठन बनाएंगे. इसी मुद्दे पर वह आज सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से मिले थे. जिस तरह से हमारी बसों को रोका गया है ये अराजकता है.
