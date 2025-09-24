ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक केस, नेपाली फार्म में हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा, जानिये मामला

देहरादून: उत्तराखंड में हाल ही में सामने आए पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है . सरकार ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में हरिद्वार से कुछ छात्र सचिव कार्मिक से मिलने पहुंचे. इसके बाद जब वे लौट रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में रोका गया. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ. जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई.

हरिद्वार के अभ्यर्थियों ने कहा मुख्यमंत्री धामी ने आंदोलनरत युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी मांगों को सुना. भरोसा दिलाया कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. सरकार ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की है. मुख्यमंत्री के आश्वासन और लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद कुछ संगठनों के लोग माहौल बिगाड़ने पर आमादा है. मंगलवार शाम को हरिद्वार–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ लोगों ने देहरादून से हरिद्वार जा रही बसों को रोक कर ना केवल बतमीजी की बल्कि नारे भी लगाए. ये सभी लोग सचिवालय में सचिव कार्मिक से मुलाकात कर हरिद्वार लौट रहे थे. बसों को रोककर हंगामा किया और हरिद्वार के बेरोजगार युवाओं के साथ बदतमीजी की।