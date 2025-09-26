UKSSSSC पेपर लीक मामला, देहरादून में युवाओं का हल्ला बोल, चार दिन बाद भी जोश 'HIGH'
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2025 at 6:56 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 7:23 AM IST
देहरादून: इन दिनों राजधानी देहरादून में यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. बेरोजगार युवा परेड मैदान से लगती सड़क के किनारे पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराये जाने की मांग पर अड़े हुए हैं. बीते चार दिनों से युवा धरने पर बैठे हुए हैं. युवाओं ने सड़क पर ही भोजन बनाकर आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है.
इन चार दिनों में आंदोलनरत बेरोजगार युवाओं का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले चल रहे आंदोलन को विभिन्न कोचिंग संस्थानों, महाविद्यालयों मे पढ़ने आये छात्र छात्राओं का अपार समर्थन मिल रहा है. बेरोजगार युवा धरना स्थल पर रात को मोबाइल की रोशनी जलाकर आंदोलनकारियों के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं. युवाओं के प्रदर्शन में चौथे दिन भी भारी भीड़ जुटी. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने की सूरत में आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह का कहना है कि मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला. सुरेश सिंह ने कहा कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि धरना स्थल पर उनसे मिलने नहीं आया है. जिससे युवा मायूस हैं. उन्होंने कहा नकल माफिया गिरोह में शामिल छोटी मछलियों पर हाथ डालना तो बहुत आसान है, लेकिन सफेदपोशों पर हाथ डालना सरकार के लिये उतना ही मुश्किल है.
उन्होंने रविवार को हुई परीक्षा को रद्द करने, एक महीने के भीतर दोबारा परीक्षाएं कराने और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराये जाने की मांग दोहराई है. सुरेश सिंह का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों या फिर ग्रुप बी और सी के अधिकारियों को सस्पेंड करना सरकार के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन बड़े स्तर पर पेपर लीक मामलों में संलिप्त रहे सफेदपोशों पर कार्रवाई करने से सरकार बचती आई है.
उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की संस्तुति तत्काल किए जाने, स्नातक स्तरीय परीक्षा को तत्काल निरस्त करके एक महीने के भीतर परीक्षा दोबारा आयोजित कराये जाने, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया को पद से हटाए जाने और संयुक्त आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किए जाने की मांग को लेकर उनका अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.
