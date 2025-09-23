ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक केस, आरोपी अभ्यर्थी खालिद की तलाश तेज, लक्सर से बहन गिरफ्तार

UKSSSC पेपर लीक केस ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 23, 2025 at 8:11 AM IST 3 Min Read