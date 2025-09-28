ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक: देर रात फिर आरोपी खालिद के घर पहुंची SIT, कब्जे में लिए अहम दस्तावेज

लक्सर: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की कार्रवाई जारी है. शनिवार सुबह एसआईटी ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद के घर दबिश देकर परिजनों से पूछताछ की थी. देर शाम फिर एसआईटी खालिद के घर पहुंची और कार्रवाई की.

शनिवार को एसआईटी ने हरिद्वार के सुल्तानपुर स्थित मुख्य आरोपी खालिद के घर पर दो बार दबिश दी. टीम ने पहले उसके परिजनों से पूछताछ कर कुछ अहम जानकारियां जुटाईं. इसके बाद रात को दोबारा लौटकर संदिग्ध दस्तावेज और डाटा खंगाला. हालांकि, परिजनों से क्या पूछताछ हुई और एसआईटी ने किन दस्तावेजों को खंगाला, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई.

जानकारी के मुताबिक, एसआईटी ने शनिवार को बहादरपुर गांव के उस स्कूल में भी दबिश दी, जहां खालिद का परीक्षा सेंटर था और प्रश्नपत्र बाहर आकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. टीम ने स्कूल प्रशासन और स्टाफ से करीब तीन घंटे तक गहन पूछताछ की. इस दौरान स्कूल मालिक, क्लर्क और परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से पेपर की सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा के दिन हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई.

वहीं एसआईटी हर एंगल से जांच करते हुए बार बार संबंधित लोगों से पूछताछ कर क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है. जांच अधिकारी डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डाटा खंगालने में जुटे हैं. एसआईटी की लगातार दबिश और कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मची है.