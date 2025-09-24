ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक केस, खालिद के गुम मोबाइल में हैं कई राज, पुलिस कर रही तलाश

देहरादून: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) पेपर लीक का मुख्य आरोपी खालिद तो कल मंगलवार 23 सितंबर को ही पुलिस के हाथ आ गया था. अब पुलिस मुख्य आरोपी खालिद की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है.

पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी खालिद पहले वैज्ञानिक तथा औघोगिक अनुसंधान परिषद (आईआईपी) देहरादून में संविदा के तौर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर चुका है. इसके बाद उनसे लोक निर्माण विभाग (PWD) में जूनियर इंजीनियर के पद पर भी संविदा कर्मी के तौर पर अपनी सेवाएं दी है.

पुलिस का मानना है कि सरकारी सिस्टम में काम करने का उसका अनुभव ही इस पूरे खेल को अंजाम देने में मददगार बना. मंगलवार को पुलिस ने खालिद की बहन सबिया को भी कोर्ट में पेश किया. सबिया पर आरोप है कि परीक्षा के दौरान खालिद ने वॉशरूम में जाकर प्रश्नपत्र की तस्वीरें मोबाइल से खींची और उन्हें सीधे सबिया को भेजा. शुरुआती पूछताछ में खालिद ने भी यह बात कबूल की है.

पुलिस को मोबाइल की तलाश: पुलिस का कहना है कि UKSSSC पेपर लीक केस का पर्दाफाश होने के बाद खालिद फरार हो गया था. साथ ही उसने अपना मोबाइल भी फेंक दिया था. खालिद फरार होकर लखनऊ चला गया था. लखनऊ से लौटते समय ही पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन खालिद का मोबाइल पुलिस को नहीं मिला. पुलिस को खालिद के मोबाइल ही तलाश है, क्योंकि खालिद के गुम हुए मोबाइल से कई राज खुल सकते है.

पुलिस का कहना है कि खालिद ने स्वीकार किया है कि उसने हरिद्वार और लखनऊ के बीच अपने मोबाइल फोन फेंक दिए थे. जिनसे प्रश्नपत्र की तस्वीरें खींची गई थीं. अब पुलिस मोबाइल बरामद करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस पूरे गिरोह की परतें खोली जा सके.