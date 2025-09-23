ETV Bharat / state

UKSSSC पेपरलीक मामला, खालिद की तलाश तेज, मददगार भी मिसिंग, अनसुलझी कई गुत्थियां

देहरादून: UKSSSC पेपरलीक मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस तेजी से काम कर रही है. इस मामले में अभी टारगेट पर खालिद है. इसके साथ ही खालिद के मददगार की तलाश भी जारी है. उत्तराखंड पुलिस पेपरलीक की कड़ियों में जोड़ने में जुटी है. इस मामले में अभी तक खालिद की बहनों से पूछताछ हो चुकी है. खालिद की एक बहन साबिया को गिरफ्तार किया है.

पेपरलीक मामले में खालिद की दूसरी बहन हीना और लीक प्रश्नों के जवाब तैयार करने वाली सहायक प्रोफेसर सुमन अभी पुलिस हिरासत में है. वहीं, पेपरलीक मामले में उत्तराखंड पुलिस को खालिद के अलावा एक और शख्स की तलाश है. ये वही शख्स है जिसमें जिसने एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई है. इसी शख्स के जरिये पेपर के पन्ने बाहर आये. जिसे पेपर लीक की असली वजह माना जा रहा है. खालिद की गिरफ्तारी के बाद उसके मददगारों पर भी पुलिस एक्शन की तैयारी में है. जिसके लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है. जिसकी जिम्मेदारी एसपी देहात जया बलूनी को सौंपी गई है. अभी तक की जांच में पुलिस टीम को कई अहम साक्ष्य मिले है. पुलिस टीम का कहना है जल्द ही खालिद की गिरफ्तारी की जाएगी. उसकी गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं.