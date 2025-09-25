ETV Bharat / state

खालिद को लेकर एग्जाम सेंटर पहुंची पुलिस, रिक्रिएट किया सीन, जानिये क्या कुछ निकला

हरिद्वार के जिस कॉलेज में खालिद का परीक्षा केंद्र था, उसके दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं. खालिद दो बार रेकी करने वहां गया था. इसके बाद खालिद ने चंद सेकंड में साढ़े छह फीट ऊंची दीवार लांघकर कॉलेज में घुस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में मोबाइल छुपाया था. जिसके बाद खालिद को दून पुलिस बुधवार को हरिद्वार लेकर गई. बहादरपुर जट स्थित बाल सदन इंटर कॉलेज में सीन दोहराने के दौरान खालिद ने सबको हैरान कर दिया. वह कुछ ही सेकंड में कॉलेज की दीवार फांदकर अंदर चला गया.

देहरादून : UKSSSC की स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों के फोटो आउट होने की गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है. मामले के मास्टरमाइंड खालिद की गिरफ्तारी के बाद कई अहम जानकारियां सामने आई है. खालिद ने नकल की योजना को ऐसे अंजाम दिया, जिसमें उसकी फिटनेस काम आई. पुलिस ने सीन सीन रिक्रिएट किया. जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई.

खालिद की गिरफ्तारी के बाद दून पुलिस ने दीवार बांधकर पूरा सीन री क्रिएट करने के लिए बुधवार को आरोपी खालिद को दोबारा उसी कॉलेज में लेकर गई जहां उसने परीक्षा दी थी. कॉलेज पहुंचने पर खालिद को पीछे की तरफ ले जाया गया. जहां खालिद ने साढ़े छह फीट ऊंची दीवार पर चढ़कर अंदर जाने का तरीका दिखाया. कुछ ही सेकेंड में खालिद सीधे परीक्षा कक्ष नंबर 9 तक पहुंच गया, जहां उसने परीक्षा दी थी. यह देखकर पुलिस अधिकारी और अन्य लोग हैरान रह गए. इसके बाद पुलिस ने पूरे कॉलेज परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया. एक शिक्षक से पूछताछ कर उनका मोबाइल नंबर भी नोट किया.

निरीक्षण में यह सामने आया कि स्कूल की दीवार ऊंची होने के बावजूद खालिद अंदर घुसने में सफल रहा. साथ ही छोटे गेट और खुली जगह पर निगरानी की खामियां भी उजागर हुई. पुलिस टीम ने आरोपी के हर मूवमेंट को ट्रेस किया. यह सीन रिक्रिएट मामले की जांच को आगे बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को समझने के लिए किया गया. पुलिस अनुसार खालिद शारीरिक तौर पर खासा फिट है. गांव में उसकी लगभग 8 बीघा खेती है. वह गाय भैंस भी पालता है.

एसपी देहात जया बलूनी ने बताया इस पूरे मामले में फिलहाल मुख्य सूत्रधार खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रश्नों का जवाब देने वाली सुमन भी पुलिस के संपर्क में है. फिलहाल खालिद के आईफोन की तलाश जारी है. मोबाइल का डाटा रिकवर करने से लेकर आयोग से ओएमआर शीट प्राप्त कर उसकी जांच करना टेक्निकल टीम के हाथ में है.

