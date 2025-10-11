ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक मामला, जांच आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला

देहरादून: UKSSSC पेपर लीक मामले में सरकार जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकती है. जांच आयोग ने पेपर लीक मामले की रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है. खास बात यह है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर धामी सरकार परीक्षा को निरस्त करने से संबंधित निर्णय लेगी. इसके अलावा बाकी महत्वपूर्ण कदम भी इसी रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं.

उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले पर बाद अपडेट सामने आ रहा है. खबर है कि एकल सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब इसी रिपोर्ट के आधार पर गेंद धामी सरकार के पाले में है. दरअसल, 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई थी. जिसमें करीब 105000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा केंद्र के भीतर से पेपर के तीन पेज व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद यह परीक्षा विवादों में आ गई.

इस मामले में बेरोजगार संघ में कई दिनों तक प्रदर्शन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच करने की घोषणा की. इसके अलावा इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी किया गया.

हाल ही में इस आयोग ने तमाम जांच से जुड़े बिंदुओं पर मंथन किया. साथ ही देहरादून और हल्द्वानी समेत कई शहरों में जन संवाद कर अभ्यर्थियों और शिक्षकों से भी रैली थी. इस दौरान परीक्षा को निरस्त किए जाने की मांग अभ्यर्थियों ने की.