पेपरलीक बड़ी साजिश का पर्दाफाश! एक ही कैंडिडेट ने भरे कई फॉर्म, हर में जानकारी अलग, सेटिंग से जुड़े तार
UKSSSC पेपर लीक केस मामले में पुलिस ने खालिद की तलाश तेज कर दी है. लक्सर से उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2025 at 8:34 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 8:49 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बीते दिनों UKSSSC पेपर लीक घटना को लेकर हल्ला मचा हुआ है. बेरोजगार बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बेरोजगार संघ ने पेपरलीक मामले को लेकर सरकार के साथ ही आयोग को घेरना शुरू कर दिया है. मामले में उत्तराखंड पुलिस भी एक्शन में है. अब पेपर लीक मामले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है.
पेपरलीक मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस कड़ियों को जोड़ रही है. इस कड़ी में सबसे पहले एक कैंडिडेट खालिद का नाम आ रहा है. खालिद को लेकर भी बहुत सी जानकारियां सामने आई हैं. आयोग ने ही खालिद को लेकर बड़े खुलासे किये हैं.
आयोग ने जब UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुये. यूकेएसएसएससी के सचिव एसके बर्नवाल ने बताया पेपरलीक के बाद आयोग ने खालिद की जांच की. जिसमें पता चला कि खालिद ने आयोग की परीक्षा के लिए चार अलग-अलग पहचान के साथ आनलाइन आवेदन किए थे. इन चारों आवेदन पत्रों में पिता का नाम, मोबाइल नंबर और यहां तक कि फोटो भी अलग-अलग लगाए गए थे. इसके बाद से ही खालिद संदेह के घेरे में आ गया.
आयोग के इस खुलासे के बाद उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार लक्सर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर से खालिद की बहन साबिया को गिरफ्तार किया है. साथ ही इस मामले में खालिद की बहन हिना से भी पूछताछ की गई. हिना ने पुलिस को बताया कि खालिद ने पहले ही घर में कहा था कि उसने कई फॉर्म इसलिए भरे हैं ताकि जिस परीक्षा केंद्र पर नकल की सेटिंग होगी, वहीं वह परीक्षा दे सके.
अभी फिलहाल उत्तराखंड पुलिस खालिद की तलाश कर रही है. UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जया बलूनी को सौंपी गई है. जया बलूनी के नेतृत्व में टीम ने घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है.
