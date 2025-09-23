ETV Bharat / state

पेपरलीक बड़ी साजिश का पर्दाफाश! एक ही कैंडिडेट ने भरे कई फॉर्म, हर में जानकारी अलग, सेटिंग से जुड़े तार

देहरादून: उत्तराखंड में बीते दिनों UKSSSC पेपर लीक घटना को लेकर हल्ला मचा हुआ है. बेरोजगार बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बेरोजगार संघ ने पेपरलीक मामले को लेकर सरकार के साथ ही आयोग को घेरना शुरू कर दिया है. मामले में उत्तराखंड पुलिस भी एक्शन में है. अब पेपर लीक मामले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है.

पेपरलीक मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस कड़ियों को जोड़ रही है. इस कड़ी में सबसे पहले एक कैंडिडेट खालिद का नाम आ रहा है. खालिद को लेकर भी बहुत सी जानकारियां सामने आई हैं. आयोग ने ही खालिद को लेकर बड़े खुलासे किये हैं.

आयोग ने जब UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुये. यूकेएसएसएससी के सचिव एसके बर्नवाल ने बताया पेपरलीक के बाद आयोग ने खालिद की जांच की. जिसमें पता चला कि खालिद ने आयोग की परीक्षा के लिए चार अलग-अलग पहचान के साथ आनलाइन आवेदन किए थे. इन चारों आवेदन पत्रों में पिता का नाम, मोबाइल नंबर और यहां तक कि फोटो भी अलग-अलग लगाए गए थे. इसके बाद से ही खालिद संदेह के घेरे में आ गया.