UKSSSC एग्जाम: 30 पदों के लिए 15 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, तैयारी पूरी - UKSSSC EXAM

रविवार को यूकेएसएसएससी के प्रयोगशाला सहायक और मशरूम पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा.

UKSSSC EXAM
30 पदों के लिए 15 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 11:58 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक और मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के पदों की भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली है. इस भर्ती परीक्षा में 30 पदों के लिए करीब 16 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. जबकि यह भर्ती परीक्षा राज्य के चार जिलों में आयोजित की जानी है.

उत्तराखंड में प्रयोगशाला सहायक और मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के पदों को लेकर आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को रविवार के दिन परीक्षा में शामिल होना है. राज्य में 24 अगस्त को इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है. खास बात यह है कि रविवार को 30 पदों के लिए करीब 16 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जो की परीक्षा में शामिल होंगे.

राज्य में परीक्षा के लिए चार जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. इसमें देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिला शामिल है. पौड़ी जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 1954 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं. इसी तरह नैनीताल जिले में भी कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जहां पर 3737 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं. इस परीक्षा के लिए अल्मोड़ा जनपद में भी 6 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों में 1615 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे.

इन तीन जिलों के अलावा राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. देहरादून में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8579 अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा. इस परीक्षा के लिए पूर्व में ही प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे. 24 अगस्त को यह परीक्षा एक ही पाली में संपन्न कराई जाएगी. सुबह 11 बजे से दोपहर 1 तक परीक्षा आयोजित होगी. इस दौरान परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जरूरी तैयारियां को पूरा कर लिया गया है.

अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इन पदों के लिए आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कराए जाने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे, जिसके बाद अब रविवार को लिखित परीक्षा भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा सकेगी.

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से करीब आधे घंटे (30 मिनट) पहले पहुंचना होगा, ताकि वह समय से परीक्षा केंद्र के भीतर जा सके. इसके अलावा प्रवेश पत्र और परीक्षा के लिए जरूरी सामग्री लेकर परीक्षा केंद्र में पहुंचने की सलाह भी आयोग द्वारा दी गई है.

