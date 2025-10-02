ETV Bharat / state

UKSSSC परीक्षाओं पर सस्पेंस! 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित, इस एग्जाम पर भी संशय

UKSSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं पर सस्पेंस बरकरार ( PHOTO-ETV Bharat )

Published : October 2, 2025 at 5:20 PM IST | Updated : October 2, 2025 at 5:32 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है. ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था. जिसके बाद सरकार ने इसकी सीबीआई जांच करने का फैसला लिया है. उधर परीक्षार्थियों के अनुरोध पर आयोग ने 5 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है तो 12 अक्टूबर की परीक्षा भी ठंडे बस्ते में जाते ही दिखाई दे रही है. प्रदेश में स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आते ही आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ा है. स्थिति यह है कि फिलहाल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है. राज्य में 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 की परीक्षा होनी थी, जिसे स्थगित किया गया है. हालांकि अभी यह परीक्षा कब होगी? यह तय नहीं हुआ है. आयोग इसके लिए अलग से तारीख का ऐलान करेगा. 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित (SOURCE- UKSSSC) सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 की परीक्षा स्थगित होने के बाद इसके बाद होने वाली 12 अक्टूबर की परीक्षा पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं. प्रदेश में 12 अक्टूबर को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 और प्राविधिक सहायक वर्ग 1 की परीक्षा प्रस्तावित है. हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय आयोग की तरफ से नहीं लिया गया है. लेकिन जिस तरह स्थिति बनी हुई है, उससे लगता है कि इस परीक्षा में भी आयोग कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है.

