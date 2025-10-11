ETV Bharat / state

UKSSSC ने कैंसिल एग्जाम को लेकर दिया बड़ा अपडेट, जानिए फिर कब होगी भर्ती परीक्षा

देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने जहां आज 11 अक्टूबर 2025 को उस परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया है तो वहीं बताया है कि तीन महीने के भीतर ये परीक्षा दोबारा से आयोजित कराई जाएगी. आयोग ने इसके लिए बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है.

आयोग की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके अनुसार उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 9 अप्रैल 2025 को स्नातक स्तरीय पदों की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी परीक्षा 21 सितंबर 2025 को कराई गई थी. परीक्षा शुरू होने के बाद करीब 1.30 बजे सोशल मीडिया पर कुछ प्रश्नों के स्क्रीन शॉट वायरल हुए. इसकी सूचना आयोग ने तत्काल देहरादून एसएसपी को देते हुए कार्रवाई के लिए प्रेषित किया.

आयोग के मुताबिक प्राथमिक जांच के आधार पर 22 सितंबर 2025 को एसएसपी ने देहरादून के रायपुर थाने मुकदमा दर्ज कराया. साथ ही 27 सितंबर 2025 को सरकार ने भी प्रकरण की जांच के लिए कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज यूसी ध्यानी के नेतृत्व में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया.