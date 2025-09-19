72 साल का दूल्हा, 27 साल की दुल्हन, हिंदू रीति-रिवाजों से यूक्रेन के कपल ने लिए सात फेरे
हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित यूक्रेन के जोड़े ने जोधपुर में विवाह किया. ये चार साल से लिव इन में थे.
September 19, 2025
जोधपुर: भारतीय विवाह पद्धति से प्रभावित यूक्रेन के जोड़े ने गुरुवार को यहां हिंदू रीति से सात फेरे लेकर जीवनसाथी बने. यह कपल चार साल से लिव इन में रह रहा था. दोनों भारतीय परंपराएं पसंद करते हैं इसलिए राजस्थान में परंपरागत ढंग से विवाह किया. विवाह के लिए जोधपुर के अलावा जयपुर और उदयपुर की लोकेशन भी देखी थी.
वीडियो देखकर तय की भारतीय रस्में: विवाह कॉर्डिनेट करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि रोहित और दीपक ने बताया कि वधु भारतीय रीति रिवाज से ज्यादा प्रभावित है, इसलिए हर परंपरा का पालन किया गया. दीपक ने बताया कि यूक्रेन निवासी 72 वर्षीय स्टानिस्लाव और 27 वर्षीय अनहेलीना कुछ समय से साथ रह रहे थे. दोनों ने भारतीय तरीके से विवाह का मन बनाया. इसके लिए कंपनी से संपर्क किया. कंपनी ने शादी के लिए तीन वेन्यू और सिटी सुझाई. अलग-अलग तरीके के वीडियो भिजवाए. अंत में अनहेलीना ने जोधपुर को चुना. इसके बाद दोनों अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ दिल्ली आए थे. बुधवार को जोधपुर आने के बाद विवाह की रस्में शुरू हुई.
मंगलसूत्र पहनाया, तोरण मारा: रोहित ने बताया कि दंपती ने भारतीय परंपरागत परिधान पहने. भारतीय धुनों पर ठुमके लगाए. शहर के खास बाग में दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर अचकन, साफा और कलंगी तुर्रा लगाकर तोरण मारने पहुंचा. दूल्हे को टीका लगाने के बाद वरमाला हुई. उसके बाद मंत्रोच्चार के बीच विवाह कार्य संपन्न हुआ. दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया और मांग भरी.
जोधपुर है विदेशियों का पसंदीदा स्थान: जोधपुर विदेशी पर्यटकों के लिए काफी पसंदीदा जगह है. यहां यूरोप, अमेरिका सहित अन्य देशों से बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं. यहां की स्थापत्य कला, बाजार और मेहरानगढ़ काफी पसंद किया जाता है. पहले भी यहां कई विदेशी जोड़े विवाह सूत्र में बंध चुके हैं. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का विवाह भी उम्मेद भवन में हुआ था.