ETV Bharat / state

72 साल का दूल्हा, 27 साल की दुल्हन, हिंदू रीति-रिवाजों से यूक्रेन के कपल ने लिए सात फेरे

हिंदू पद्धति से विवाह करता यूक्रेनी जोड़ा ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 19, 2025 at 11:53 AM IST 2 Min Read