ETV Bharat / state

गैरसैंण विधानसभा सत्र: सदन के भीतर कांग्रेस तो बाहर पर यूकेडी का हंगामा, फिर गूंजा राजधानी का मुद्दा - GAIRSAIN MONSOON SESSION

गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान यूकेडी ने दिवालीखाल में प्रदर्शन किया.

Gairsain Monsoon Session
सदन के भीतर कांग्रेस तो सड़क पर यूकेडी का हंगामा (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2025 at 5:40 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read

भराड़ीसैण (गैरसैंण): चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पंचायत चुनाव में अनियमितताओं और कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. जिसके कारण सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा. विपक्ष का कहना था कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में अनियमितताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है.

वहीं दूसरी ओर विधानसभा भराड़ीसैण के प्रवेश द्वार दिवालीखाल में उत्तराखंड क्रांतिकारी दल (यूकेडी) ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यूकेडी ने भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड के गठन की मूल भावना को भाजपा और कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया. जिसके चलते प्रदेश की जनता आज भी ठगा हुआ महसूस कर रही है.

सदन के भीतर कांग्रेस तो बाहर पर यूकेडी का हंगामा (ETV Bharat)

यूकेडी नेता बृजमोहन सजवान और आशीष नेगी ने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मुद्दे पर दोनों प्रमुख दल कभी गंभीर नहीं रहे. उनका कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना उत्तराखंड आंदोलन की मूल मांग थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

इस दौरान यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर दिवालीखाल में प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि 25 साल बीत जाने के बावजूद भी आमजन सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए तरस रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विधानसभा कूच करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें दिवालीखाल स्थित बैरियर पर रोक दिया गया. इस दौरान यूकेडी नेताओं ने कहा कि पहाड़ों के मठ, मंदिर, जंगल और जमीन को बचाने के लिए यूकेडी से जो बन पाएगा, वह करेंगे.

वहीं भराड़ीसैंण में चार दिवसीय मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया. इस पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि विपक्ष, विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली हार के गुस्से को सदन में कामकाज ठप कर उतार रहा है. सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है. लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की आड़ में खुद ही सदन के अंदर कानून व्यवस्था तोड़ने का कर रहे हैं. वहीं सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही 5,315 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया.

ये भी पढ़ें:

भराड़ीसैण (गैरसैंण): चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पंचायत चुनाव में अनियमितताओं और कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. जिसके कारण सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा. विपक्ष का कहना था कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में अनियमितताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है.

वहीं दूसरी ओर विधानसभा भराड़ीसैण के प्रवेश द्वार दिवालीखाल में उत्तराखंड क्रांतिकारी दल (यूकेडी) ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यूकेडी ने भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड के गठन की मूल भावना को भाजपा और कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया. जिसके चलते प्रदेश की जनता आज भी ठगा हुआ महसूस कर रही है.

सदन के भीतर कांग्रेस तो बाहर पर यूकेडी का हंगामा (ETV Bharat)

यूकेडी नेता बृजमोहन सजवान और आशीष नेगी ने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मुद्दे पर दोनों प्रमुख दल कभी गंभीर नहीं रहे. उनका कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना उत्तराखंड आंदोलन की मूल मांग थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

इस दौरान यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर दिवालीखाल में प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि 25 साल बीत जाने के बावजूद भी आमजन सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए तरस रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विधानसभा कूच करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें दिवालीखाल स्थित बैरियर पर रोक दिया गया. इस दौरान यूकेडी नेताओं ने कहा कि पहाड़ों के मठ, मंदिर, जंगल और जमीन को बचाने के लिए यूकेडी से जो बन पाएगा, वह करेंगे.

वहीं भराड़ीसैंण में चार दिवसीय मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया. इस पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि विपक्ष, विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली हार के गुस्से को सदन में कामकाज ठप कर उतार रहा है. सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है. लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की आड़ में खुद ही सदन के अंदर कानून व्यवस्था तोड़ने का कर रहे हैं. वहीं सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही 5,315 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 19, 2025 at 7:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

गैरसैंण मानसून सत्रयूकेडी का प्रदर्शनUKD DEMONSTRATION IN DIWALIKHALCONGRESS PROTEST IN ASSEMBLYGAIRSAIN MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.