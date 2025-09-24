ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक के खिलाफ राज्य भर में गुस्सा, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में युवाओं ने किया प्रदर्शन

यूकेएसएसएससी पेपर लीक के खिलाफ यूकेडी ने उत्तरकाशी और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने अल्मोड़ा में निकाला जुलूस

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 6:23 PM IST

उत्तरकाशी/अल्मोड़ा: उत्तराखंड में रविवार 21 सितंबर 2025 को UKSSSC द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है. दूसरी ओर सीएम धामी सख्त कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं. इसके बावजूद राजनीतिक दलों और युवाओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा है. प्रदेश भर में पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे हैं. बुधवार को उत्तरकाशी में यूकेडी ने तो अल्मोड़ा में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने प्रदर्शन किया.

यूकेएसएसएससी पेपर लीक के खिलाफ उत्तरकाशी में प्रदर्शन: प्रदेश में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. जनपद मुख्यालय में युवाओं की भारी भीड़ ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं और बेरोजगार संघ के पधिकारियों के नेतृत्व में काली कमली धर्मशाला से मुख्य बाजार सहित विश्वनाथ चौक से कलक्ट्रेट परिसर तक जमकर नारेबाजी की.

झूठ बुलवाने का आरोप: युवाओं ने कहा कि प्रदेश सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो आरोपी के कमरे में जैमर नहीं था. वहीं दूसरी ओर बच्चों को बस में बिठाकर उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है. इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए. कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा. युवाओं ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

यूकेडी ने भी किया प्रदर्शन: बुधवार को काली कमली धर्मशाला में बड़ी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ता और बेरोजगार युवा एकत्रित हुए. वहां से उन्होंने मेन बाजार सहित विश्वनाथ चौक, भैरव चौक होते हुए कलक्ट्रेट परिसर तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान यूकेडी के वरिष्ठ नेता विष्णुपाल रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार नकल विरोधी कानून लागू कर बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत एक बार फिर सबके सामने आ गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. बार-बार हो रही परीक्षाओं में गड़बड़ी से बेरोजगार युवाओं का मनोबल टूट रहा है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी: वहीं युवाओं ने युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, पेपर माफिया हाय-हाय और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो जैसे नारे लगाकर आक्रोश जताया. कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा.

पेपर लीक के खिलाफ अल्मोड़ा में रैली: उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ अल्मोड़ा में बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया. बाजार में सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली निकाली. परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की. रैली में सैकड़ों बेरोजगार, छात्र और विभिन्न राजनैतिक संगठनों के लोग मौजूद रहे.

स्वाभिमान मोर्चा ने जताया ये संदेह: उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा ने कहा कि पूर्व में हमने मांग की थी कि इस परीक्षा की तिथि आगे बढ़े और परीक्षा न हो. क्योंकि पहाड़ों में जगह जगह आपदा के कारण सड़कें टूटी हुई थी. उसके बाद जब परीक्षा तिथि नहीं बदली को 20 सितंबर को ही दूर दूर से बच्चे टूटी सड़कों को पार कर परीक्षा केंद्रों में पहुंचे. परीक्षा से एक दिन पहले हाकम सिंह पकड़ा गया. हाकम की गिरफ्तारी के अगले ही दिन परीक्षा कराना संदेह पैदा कर रहा है.

आयोग में बदलाव की मांग: उन्होंने कहा कि जब हाकम सिंह पकड़ा गया तो उस समय जो ऑडियो लीक हुआ वह बेरोजगार संघ के संज्ञान में आया. उसी को सोर्स बनाते हुई एसटीएफ ने हाकम सिंह को पकड़ा. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हाकम सिंह के हाकमों को पकड़ा जाए. वहीं आयोग में बदलाव कर यह पेपर दोबारा से कराया जाये. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कैसे युवा सरकार और आयोग पर भरोसा कर पाएगा. कोरंगा ने कहा कि जिस तरह पूरे प्रदेश में हजारों युवा अपने हक हकूकों के लिए आगे आ रहे हैं, इससे साफ है कि सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी.
