ETV Bharat / state

यूके में पढ़ाई कर UP में खोला ब्लड बैंक; बच्चों के अलावा कैंसर-लीवर के मरीजों को फ्री मिलता है खून, 300 अस्पतालों तक फैला नेटवर्क

ऐसे पूरी की जाती है खून की डिमांड : पल शुक्ला ने बताया कि ब्लड बैंक काफी लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है. ऐसे में ब्लड बैंक को भी काफी खून की जरूरत होती है. इसके लिए मुख्य रूप से स्वैच्छिक रक्तदान (Voluntary Donation) कराया जाता है. यही खून की उपलब्धता का मुख्य स्रोत है. इसके अतिरिक्त अस्पतालों की आवश्यकता के अनुसार रिप्लेसमेंट डोनेशन भी लिया जाता है. इससे ब्लड स्टॉक लगातार संतुलित बना रहता है. इससे आपात स्थिति में भी आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है.

ब्लड बैंक से ऐसे मिलता है खून : वंशिका जैन ने बताया कि जरूरतमंद को खून के लिए डॉक्टर की लिखी पर्ची या अस्पताल की ओर से जारी डिमांड स्लिप लेकर आनी होती है. खून के बदले खून देने के लिए डोनर के ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है. इसके अलावा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और आवश्यक क्रॉस-मैचिंग किया जाता है. सामान्यतः पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है. शुरुआत से लेकर अब तक हमारे ब्लड बैंक से हजारों यूनिट रक्त जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया जा चुका है. सैकड़ों लोगों का जीवन भी बच चुका है. सामान्य लोगों को खून लेने के लिए रक्तदान करना पड़ता है, जबकि अन्य के लिए दूसरे इंतजाम हैं.

इन लोगों के लिए फ्री में दिया जाता है खून : वंशिका ने आगे बताया कि 'हम थैलसीमिया, एनीमिया, कैंसर, लीवर रोगी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को फ्री में खून उपलब्ध कराते हैं. ऐसे लोगों को 30 यूनिट तक खून फ्री में दिया जाता है. परिजनों को ब्लड भी डोनेट नहीं करना पड़ता है. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है. डोनर भी हम खुद ही मैनेज करते हैं. अन्य मरीजों के लिए केवल सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम सर्विस चार्ज लिया जाता है. इसमें रक्त परीक्षण और प्रोसेसिंग की लागत शामिल होती है. ब्लड बैंक के लिए कोई भी अलग चार्ज नहीं लिया जाता है'.

हर महीने जरूरतमंदों को मिल रहा एक हजार यूनिट खून : वंशिका के अनुसार इसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा. लखनऊ के ही ब्लड बैंक से हम लखनऊ के 300 अस्पतालों को खून की सुविधा दे रहे हैं. इसके बाद अब साल अगस्त महीने में प्रयागराज में भी कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल ब्लड सेंटर खोला गया है. प्रयास है कि इस सेंटर से प्रयागराज के अलावा आसपास के जिलों के मरीजों की भी खून की जरूरतें पूरी की जा सकें. लखनऊ के सेंटर से हर महीने औसतन 800 से 1000 यूनिट रक्त अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाता है.

साल 2022 में लखनऊ में खोला सेंटर : वंशिका जैन ने बताया कि हमने यूके में हेल्थकेयर मैनेजमेंट की पढ़ाई की. इसके बाद हम अपने देश में कुछ अलग करना चाह रहे थे. कोरोना काल में खून के लिए हो रही मारामारी से साफ–सुथरा, सुविधाजनक और आसानी से मरीजों को खून उपलब्ध कराने वाले ब्लड बैंक खोलने का विचार आया. साल 2022 में हमने पल के साथ मिलकर लखनऊ में मेडवेदिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम का बीज बोया. इसके बाद लखनऊ में हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर खोला.

ये कहना है कि मेडवेदिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ब्लड बैंक के डायरेक्टर पल शुक्ला का. उन्होंने बताया कि लखनऊ और प्रयागराज में ब्लड बैंक खोले गए हैं. उनके अलावा वंशिका जैन भी इस बैंक की डायरेक्टर हैं. वह भी यूके से पढ़ाई कर लौटी हैं. ब्लड बैंक हजारों लोगों की खून की जरूरतें पूरी कर रहा है. इससे लोगों की जान भी बच रही है. ब्लड बैंक के दोनों युवा डायरेक्टरों पल और वंशिका से ईटीवी भारत ने उनके इस सफर के बारे में विस्तार से बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट...

प्रयागराज : ' कोरोना काल में लोगों की जानें जा रहीं थीं. ऑक्सीजन के साथ ही बड़े पैमाने पर ब्लड और प्लेटलेट्स भी नहीं मिल पा रहे थे. इससे ब्लड बैंक खोलने का आइडिया आया. यूके (United Kingdom) से मास्टर इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग की पढ़ाई कर लौटने के बाद इस पर काम शुरू किया. अब प्रयागराज और लखनऊ के दो सेंटरों से 300 से अधिक अस्पतालों को खून की सप्लाई की जा रही है'.

सेंटर में ट्रेंड स्टाफ, साझेदारी से निकलता है खर्च : वंशिका जैन ने बताया कि खून की मांग को पूरा करने के लिए ब्लड सेंटर का संचालन सरकारी दिशा-निर्देशों, CSR सहयोग और संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से किया जाता है. सभी खर्चों का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से होता है. प्रत्येक यूनिट ब्लड सुरक्षित करके रखा जाता है. लखनऊ सेंटर का ही सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपये का है. सेंटर में ट्रेंड स्टाफ भी हैं. ये स्टाफ पीजीआई, अपोलो और आरएमएल जैसे सेंटरों से हायर किए गए हैं. लखनऊ के ब्लड बैंक में PRBC की 500 यूनिट्स, FFP की 800 यूनिट्स और RDP की 60 यूनिट्स ब्लड स्टोर किया जा सकता है. प्रयागराज के ब्लड बैंक की स्टोरेज क्षमता भी इतनी ही है.

मरीजों को बैंक से आसानी से खून मिल जाता है. (Graphics Credit; ETV Bharat)

तीमारदारों की होती है काउंसलिंग : वंशिका आगे बताती हैं कि हम अपने ब्लड सेंटर को सिर्फ ब्लड सेंटर के रूप में नहीं देखते हैं. हम उसे ट्रांस फ्यूजन मेडिसिन के रूप में देखते हैं. जब किसी मरीज का अटेंडेंट ब्लड बैंक आता है तो वह बहुत परेशान होता है. उसे पता नहीं होता है कि वह क्या करे?, कहां जाए?, ब्लड कैसे अरेंज करें?, डोनर कहां से लाए?. खास तौर पर ऐसे मरीज जिन्हें बार-बार ब्लड की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि हम तीमारदार को बेहतर माहौल दे सकें. उसकी काउंसलिंग कर सकें, और आसानी से उसे खून उपलब्ध करा सकें. जरूरतमंद को ज्यादा इंतजार न करना पड़े.

रक्तदान को लेकर कई गलत धारणाएं : वंशिका ने बताया कि ब्लड और ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों में 21वीं सदी में भी बहुत गलत धारणाएं हैं. इसकी वजह से अपनों को लोग अपना ही खून न देकर डोनर ढूंढते हैं. मेरा मानना है कि अगर मरीज को उसके ब्लड रिलेशन का कोई स्वस्थ व्यक्ति ब्लड देगा तो वह जल्दी ठीक होगा. अनजान व्यक्ति से अच्छा है कि किसी अपने का खून लिया जाए. ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज मरीज के अपनों से ब्लड डोनेट करवाने का होता है.

लखनऊ के बाद प्रयागराज में भी खुला सेंटर. (Graphics Credit; ETV Bharat)

रक्तदान से खरीर में बनता है नया खून : डायरेक्टर ने बताया कि कई बार बाप के लिए बेटे से ब्लड डोनेट नहीं कराया जाता, यह सोचकर कि बेटा कमजोर हो जाएगा, अभी उसकी पढ़ने–लिखने की उम्र है. मां ही रोक देती है. इन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए मेडवेदिक ब्लड बैंक जागरूकता कैंप लगाता है. ब्लड सेंटर पर काउंसलिंग सेशन होता है. यहां हम अटेंडेंट की काउंसलिंग पहले करते हैं. उनको रक्तदान के फायदे बताते हैं. काफी लोगों को यह नहीं पता होता है कि रक्तदान उनके लिए कितना अच्छा है. इससे उनके शरीर में नया खून बनता है. इसके जरिए 3 लोगों की मदद भी कर सकते हैं.

वंशिका का कहना है कि हम ब्लड लेने से पहले अटेंडेंट को देखते हैं कि वह फिट है कि नहीं. अगर वह फिट नहीं है, हमारे मानक पर खरा नहीं उतरता है तो हम ब्लड लेने से मना कर देते हैं. अगर ब्लड टेस्ट के बाद डोनर एनीमिक पीड़ित निकलता है या उसके अंदर कोई अन्य समस्या है तो हमारे पैनल के डॉक्टरों के साथ उनकी काउंसलिंग कराई जाती है. वे एनीमिया दूर करने के लिए दवाई भी देते हैं.

वंशिका और पल की अनोखी पहल. (Graphics Credit; ETV Bharat)

डोनर न होने पर खुद से कराते हैं इंतजाम : वंशिका बताती हैं कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम ब्लड निकाले और किसी को दे दें. कई लोगों के पास तो डोनर भी नहीं होते हैं. कई लोगों के पास पैसे भी नहीं होते हैं. ऐसे में हम वॉलंटरी डोनर्स के डेटाबेस से उनकी मदद करते हैं. हमने अपने स्टाफ को भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग दे रखी है. हमारा उद्देश्य है कि कारपोरेट कल्चर में सरकारी सुविधाओं के तहत कैसे हम ब्लड बैंक की सुविधा दे सकें.

वंशिका को सम्मानित कर चुकीं है राज्यपाल. (Photo Credit; Vanshika)

वंशिका जैन और पल शुक्ला को यूपी सरकार ने हेल्थकेयर मैनेजमेंट और कम्यूनिटी हेल्थ डेवलपमेंट के लिए पुरस्कृत किया है. वंशिका जैन को राज्यपाल आनंदीबेन ने वुमन एंटरप्रेन्योर के तौर पर पुरस्कृत किया है.

महिलाओं के लिए चलाया जाता है जागरूकता अभियान : मेड वेदिक ब्लड बैंक के पार्टनर और डायरेक्टर पल शुक्ला ने बताया कि गरीब तबके से आने वाले लोग जो लोग बार-बार ब्लड का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उनकी भी मदद की जाती है. सोसाइटी में ऐसी औरतें, जिनके शरीर में आयरन की बहुत कमी रहती है, बार-बार उन्हें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ऐसी महिलाओं के लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं. कॉलोनी, स्कूल–कॉलेज में हम कैंप लगाते हैं. हमारे डाइटीशियन उन्हें खान-पान का सुझाव देते हैं.

हमारा मोटो-सेवा दिल से : पल बताते हैं कि लखनऊ में हमने जीरो से काम शुरू किया था. अब लखनऊ में 300 अस्पतालों से हमारा टाईअप है. लखनऊ के बाहर हमने प्रयागराज में पहला ब्लड बैंक कैंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल में खोला है. हमारा मोटाे है ‘सेवा दिल से’. यानी जो भी मरीज और तीमारदार हमारे पास हैरान परेशान आएं उनकी दिल से मदद की जाए. बच्चे जो दो-तीन साल के होते हैं, जिन्हें बार-बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए छोटे ब्लड बैग्स तैयार किए गए हैं. इससे ब्लड बेकार नहीं जाते हैं. बच्चों को आसानी से चढ़ाया जा सकता है. इसके लिए भी हमने विशेष प्रयास किया है.

ब्लड बैंक से लोगों को मिलती है सुविधा. (Graphics Credit; ETV Bharat)

टीम की मेहनत से बची थी गर्भवती की जान : वंशिका ने बताया कि रात के करीब 1 बजे हमारे ब्लड सेंटर में एक आपात कॉल आई. एक गर्भवती को डिलीवरी के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी. तुरंत ब्लड की आवश्यकता थी. देर रात होने के बाद भी हमारी टीम पूरी तत्परता से सक्रिय हो गई. उसका ब्लड ग्रुप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ओ निगेटिव था. डोनर डेटाबेस से संपर्क कर कुछ ही मिनटों में सही डोनर को तैयार किया गया. पूरी प्रक्रिया टेस्टिंग से लेकर क्रॉस-मैचिंग तक आधे घंटे में पूरी की गई. एक घंटे के भीतर ब्लड अस्पताल पहुंचाया गया. इस तरह डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और समय पर रक्त मिलने से महिला की जान बचाई जा सकी. कुछ घंटे बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया.

अगले दिन जब वह परिवार नवजात शिशु के साथ ब्लड सेंटर पहुंचा और धन्यवाद दिया. उस पल हर स्टाफ सदस्य के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी थी. वंशिका जैन कहती हैं कि यह सिर्फ एक यूनिट ब्लड का मैटर नहीं था बल्कि दो जिंदगियों को नया जीवन देने का मामला था, साे हम कैसे थक सकते हैं, रुक सकते हैं. यही वह प्रेरणा है, जो हमारी टीम को हर दिन पहले से बेहतर काम करने की ताकत देती है.

यह भी पढ़ें : चार यारों का 'बनारसी इश्क' दे रहा नया जीवन; 5 साल में 4 हजार लोगों की खून देकर बचाई जान, ऑन डिमांड करते हैं मदद