ETV Bharat / state

वक्फ बोर्ड अधिकारियों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह धराया, हाईकोर्ट में देते थे फर्जी शपथपत्र

मामला उज्जैन स्थित वक्फ मस्जिद एवं मजार मदारगेट की प्रबंध समिति से जुड़ा है, जिसके उपाध्यक्ष हारून नागोरी ने 11 सितंबर को खाराकुंवा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. नागोरी ने बताया कि, ''नर्मदापुरम के गांधी वार्ड सोहागपुर के निवासी अय्युब अहमद खान, सलीम खान और अमजद हुसैन नामक तीन लोग उन्हें और उनकी समिति को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं.''

उज्जैन: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के उज्जैन स्थित मस्जिद-मजार कमिटी के उपाध्यक्ष हारून नागोरी को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का उज्जैन की खाराकुंवा थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. गिरोह के 3 सदस्यों को नर्मदापुरम के सोहागपुर से गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि तीनों मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड कमिटियों को ब्लैकमेल करते थे. यह गिरोह फर्जी शपथ पत्र के आधार पर हाई कोर्ट में फर्जी याचिका भी दाखिल करता था व अन्य कई ऐसे गंभीर आरोप हैं.

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "जांच में पाया गया कि उक्त आरोपियों द्वारा वक्फ मस्जिद और मजार मदारगेट उज्जैन की प्रबंध समिति का गठन अपने पक्ष में कराने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल में आवेदन प्रस्तुत किया था जो निरस्त कर दिया गया."

आरोपियों द्वार फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेश किए गए

उज्जैन एसपी ने बताया कि "आवेदन निरस्त होने के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा फैजान खान की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का गठन किया गया था. जिसमें शिकायतकर्ता उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है. समिति का गठन न होने पर आरोपियों ने फरियादी के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज, झूठी शिकायतें और फर्जी शपथ पत्र तैयार कर अलग-अलग थानों व न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिए. साथ ही समिति पर दुकानों का अवैध आवंटन करने के लिए दबाव बनाकर और ब्लैकमेलिंग करने लगे."

'न्यायालय को भी किया गुमराह'

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "इंदौर हाईकोर्ट में भी आरोपियों ने झूठे शपथ पत्र व कूटरचित एफआईआर पेश कर न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया. प्राथमिक जांच से यह स्पष्ट हुआ कि गिरोह प्रदेश भर में वक्फ कमेटियों को ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करने जैसे अपराधों में संलिप्त हैं. आरोपियों के विरुद्ध धारा 318, 338, 336 (3), 308 (7), 3 (5) दर्ज की गई है. न्यायालय में पेश करके 20 सितंबर तक की पुलिस रिमांड ली गई है. पूछताछ जारी है."