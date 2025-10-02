ETV Bharat / state

उज्जैन में रावण का दहन नहीं होता है वध, पहले करते हैं पूजा-पाठ फिर चलाते हैं हथियार

उज्जैन में नहीं होता रावण का दहन, पूजन अर्चन के बाद किया जाता है वध. विशाल मेले में शामिल होते हैं 25 गांव के लोग.

UJJAIN RAVAN KILLING
उज्जैन में की जाती है रावण की पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 2:59 PM IST

उज्जैन: देशभर में विजयादशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है. इसको बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है. वहीं, देश में कई जगह पर रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि दशहरा के दिन रावण की पूजा की जाती है. धर्मनगरी उज्जैन में भी एक गांव ऐसा है, जहां रावण की पूजा होता है, लेकिन सजा के तौर पर रावण का दहन नहीं बल्कि वध किया जाता है.

नवरात्रि में यहां 2 दिवसीय विशाल मेला लगता है और रामलीला का मंचन होता है. मेले में 25 गांव के लोग शामिल होते हैं. इस स्थल की ख्याती इतनी है कि ग्रामीण इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं.

Ujjain Ravan worshipped
ग्रामीण दशहरा के दिन रावण की पूजा करते हैं (ETV Bharat)

गांव में की जाती है रावण की पूजा

उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर बड़नगर मार्ग पर चिकली गांव स्थित है. गांव में रावण का एक प्राचीन मंदिर है. मंदिर में रावण की 8 फीट की प्रतिमा स्थापित है. ग्रामीण बताते हैं पहले यहां मंदिर नहीं था सिर्फ मिट्टी की मूर्ति हुआ करती थी. दूर-दूर से लोग यहां पूजा करने के लिए आते थे. जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी तो प्रतिमा में आस्था बढ़ गई. इसके बाद ग्रामीणों ने जन सहयोग से 5 लाख रुपए की राशि इकट्ठा करके 8 फीट की रावण की प्रतिमा स्थापित की और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया.

चैत्र नवरात्रि के मेले में शामिल होते हैं 25 गांव के लोग

गांव के अजय व्यास बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि में गांव में 2 दिवसीय मेला लगता है और रामलीला का मंचन होता है. मेले में आसपास के करीब 25 गांव के लोग शामिल होते हैं. इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं. उस दौरान रावण की मुख्य प्रतिमा के साथ 10 प्रतीकात्मक सिर बनाए जाते हैं. इसके बाद भगवान राम का किरदार द्वारा रावण का वध किया जाता है.

Ujjain Ravan Temple
रावण की प्रतिमा (ETV Bharat)

वध से पहले रावण का विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है. रावण का वध शारदीय नवरात्रि में भी होता है, लेकिन इस समय मेला नहीं लगता. ग्रामीणों ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार ग्रामीण पूजा करना भूल गए थे. मेला भी नहीं लगा था. उस दौरान गांव ने भीषण आग लग गई थी. काफी नुकसान हुआ था. जिसके बाद से लगातार रावण का पूजा अर्चन किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की

गांव के सरपंच प्रतिनिधि की सरकार से मांग है कि इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिए. चैत्र नवरात्रि के समय यहां 25 गांव से अधिक लोग आते हैं. इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं. ऐसे में अगर यह पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इस स्थान के महत्व के बारे में देशभर के लोगों को पता चलेगा.

ग्रामीण कहते हैं कि हम रावण की पूजा करते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं की हम राम को नहीं मानते. गांव में कई देवी-देवताओं के मंदिर है. सभी की पूजा की जाती है. समय-समय पर गांव में रामायण का पाठ और कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं.

