विक्रम विश्वविद्यालय का सम्राट विक्रमादित्य बनने का अनोखा सफर, मोहन यादव ने की यहां से पढ़ाई

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा. 4 अगस्त 2025 को विधानसभा में विधेयक पारित हो गया और अब 8 सितंबर राजपत्र में प्रकाशन के बाद सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का नामकरण हो गया है. 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विश्वविद्यालय पहुंचकर नाम पट्टिका का अनवारण किया. सीएम मोहन यादव ने भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है.

विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव को बीते 30 मार्च 2025 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के 29 वें दीक्षांत समारोह में मानद डी लिट् उपाधि से सम्मानित किया गया था. उसी वक्त मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि विक्रम विश्वविद्यालय अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के नाम से पहचाना जाएगा. इसके तत्काल बाद विक्रम विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाह ने पहल करके आपातकालीन बैठक बुलवाई और विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित करवाकर राज्य शासन को भेजा.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के पहले विक्रम विश्वविद्यालय को अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 अक्टूबर शुक्रवार को उज्जैन दौरे पर रहे. जहां उन्होंने विश्वविद्यालय पहुंचकर नाम पट्टिका का अनावरण किया. कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने कहा, ''विश्वविद्यालय का नामकरण मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव के प्रयासों का ही परिणाम है जो एक बार फिर से इतिहास में दर्ज हो गया.'' इसके पूर्व मुख्यमंत्री उन्हेल में विकास कार्य कार्यक्रम, यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस 2025 सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए.

कब हुई थी विश्वविद्यालय की स्थापना?

प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज के अनुसार, ''कार्तिक कृष्ण चतुर्थी सन् 1956 को आधारशिला दिवस पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की घोषणा की गई थी. विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय बनाने की बात इतिहास में भी दर्ज है. प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहे उज्जैन को लेकर स्वतंत्रता के बाद कई हस्तियों ने केंद्र सरकार से उज्जैन में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का आग्रह किया था. उनका प्रस्ताव था कि विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध शासक "विक्रमादित्य" के नाम पर रखा जाए.''

''जब मध्यभारत राज्य अस्तित्व में आया, तो प्रस्तावित विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के लिए उज्जैन चुना गया. लेकिन बना दिए गए विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना 1 मार्च 1957 को हुई थी. तब विक्रम विश्वविद्यालय की आधारशिला भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा मंगलवार, कार्तिक कृष्णपक्ष चतुर्थी, विक्रमाब्द 2013 अर्थात 23 अक्टूबर 1956 को रखी गई थी. समारोह की अध्यक्षता मध्यभारत राज्य के राजप्रमुख स्वर्गीय जीवाजीराव सिंधिया ने की थी.''

समय-समय पर अधिनियम में परिवर्तन

कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने बताया, ''1956 में मध्य प्रदेश नया राज्य बना और मध्यभारत को इसमें मिला दिया गया. इस प्रकार विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई. परिणामस्वरूप विक्रम विश्वविद्यालय का संशोधित अधिनियम क्रमांक 13, 1957, 16 अगस्त 1957 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया. समय-समय पर अधिनियम में कई परिवर्तन और संशोधन किए गए.''

''1964-65 और 1969-70 के दौरान इंदौर, ग्वालियर और भोपाल विश्वविद्यालयों के गठन के कारण विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में काफी कमी आई. 20 अप्रैल 1973 को तत्कालीन राज्यपाल ने मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन में एकरूपता लाने की अनुमति दी. यह अनुमति सर्वप्रथम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 23 अप्रैल, 1973 को प्रकाशित हुई.''