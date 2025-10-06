ETV Bharat / state

विक्रम विश्वविद्यालय में घुली टेस्टी और हेल्दी डिशेस की महक, सारे फूड आइटम्स शुगर फ्री

विश्वविद्यालय की जूलॉजी एंड बायो डिपार्टमेंट की लेक्चरर शिवि भसीन ने बताया "वर्ष 2023 के बाद वर्ष 2025 में कुलगुरु अर्पण भारद्वाज के निर्देशन में ये मेला लगाया गया. स्ट्रीट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है. इस प्रकार का भोजन वजन बढ़ाता है. इसे देखते हुए छात्रों ने मिलकर इस प्रकार के फूड तैयार किए, जो टेस्टी के साथ ही हेल्दी भी हैं. मेले में पूरे भारत के रंग दिखे. लिट्टी चौखा, महाराष्ट्र की कढ़ी, अलग-अलग टिक्की. खास बात ये है कि स्प्राउट्स छात्रों ने खुद ग्रो किए. इनसे सैंडविच बनाए."

उज्जैन : उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में सोमवार को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक डिश की महक घुली. प्राणी विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी संकाय ने एक दिवसीय विज्ञान मेला आयोजित किया. इसमें विश्वविद्यालय और उज्जैन के स्कूलों के स्टूडेंट्स ने स्टॉल लगाए. यहां स्टॉल पर ऐसे पौष्टिक आहार प्रदर्शित किए गए जो टेस्टी के साथ ही बेहद हेल्दी भी हैं. इसे आसानी से बनाया जा सकता है और पचाया भी जा सकता है.

खास बात ये भी रही कि स्टॉल में प्रदर्शित इन हेल्दी फूड में शक्कर का उपयोग जीरो है. सब कुछ हेल्दी है. MBA स्टूडेंट मेहा शर्मा ने बताया "उन्होंने पालक पत्ता चाट, कॉर्न मिक्सर, लीव्स डिटॉक्स वाटर, कबीट का जीराववान बनाकर स्टॉल पर लगाए हैं. इसके अलावा चूरन रखा है, जो गैस समस्या में काम करता है. लीप बाम हर्बल मेहंदी भी है." वहीं, सावन सिंह, प्रियांशु तिवारी, तेजस्वनी पांडे, निहारिका तिवारी, शिवानी सिंह, नंदिनी ने लिट्टी चौखा बनाया और बताया कि इसमें मल्टी ग्रेन ग्लूटन फ्री आटे का उपयोग किया है, जो शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है.

लिट्टी में इस्तेमाल सत्तू सेहत के लिए फायदेमंद

लिट्टी में इस्तेमाल होने वाला सत्तू प्रोटीन और विटामिन से भरपूर रहता है. 1 प्लेट में 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इसके अलावा स्टॉल पर डोसा, सांभर, बीटरूट इडली, अप्पे, कोकोनट चटनी व अन्य सामग्री भी प्रदर्शित की गई. साउथ किचन की छात्राओं ने बताया "नॉर्मल अप्पे सूजी और रवे के बनाए हैं. इडली में एंटी ऑक्सिडेंस स्किन के लिए, बॉडी के लिए विटामिन्स, सांभर में सारे वेजिटेबल हैं. इनमें कम तैल का उपयोग किया है."

स्कूल स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शित किए

इसके साथ ही डोसा में चावल और उड़द दाल का उपयोग किया गया है. BSC राहुल चाचरिया ने चुकंदर की टिक्की बनाई, इसे मैजिक ब्लू टी के नाम से जाना जाता है. वहीं, स्कूलों के स्टूडेंट्स ने ब्लाइंड स्टिक, होम सेफ्टी डिवाइस व अन्य प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शित किए. जूलॉजी बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विक्रम विश्वविद्यालय के डॉ. सलिल सिंह ने अन्य स्टूडेंट्स को विभिन्न प्रकार की फूड सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी.