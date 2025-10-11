ETV Bharat / state

पर्यावरण प्रेमियों की गजब दीवानगी, पेड़ों के बचाने के लिए छोड़ा शहर, 60000 से अधिक लगाए पौधे

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की जद में आ रहे पेड़ों को बचाने के लिए उज्जैन शहर का पर्यावरण प्रेम ग्रुप सामने आया है. इसमें 40 से अधिक मेंबर हैं, जो अलग-अलग क्षेत्र में प्रोफेशनल काम करते हैं. ये लोग अपने बिजी दिनचर्या से समय निकालकर हर रविवार को पेड़ों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं. इसमें पौधों को शिफ्ट करने से लेकर लगाने तक का कार्य शामिल है.

उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं. इसमें सड़क, पूल, पुलिया, मंदिर जीर्णोद्धार, भवन, होटल, लॉज, पार्किंग, सड़के चौड़ीकरण, एलिवेटेड ब्रिज, मेट्रो व अन्य के निर्माण कार्य शामिल हैं. साथ ही क्षिप्रा नदी के घाटों पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है. जहां एक तरफ उज्जैन के विकास की नींव रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों हजार पेड़ों के कटने का संकट भी छाया हुआ है. अब तक 2000 से अधिक पेड़ कट चुके हैं.

शहर के 40 से अधिक प्रोफेशनल्स लोगों का ग्रुप पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले 4 सालों से काम कर रहा है. इस ग्रुप के सभी सदस्य पर्यावरण संरक्षण के अलावा दूसरे प्रोफेशन कामों से जुड़े हुए हैं. इसमें डॉक्टर, बैंक कर्मी, शिक्षक, व्यापारी, वन विभाग जैसों क्षेत्रों में योगदान देकर समाज निर्माण का काम कर रहे हैं. इस ग्रुप के लोगों ने अपने ग्रुप का नाम पर्यावरण प्रेमी परिवार रखा है. इस परिवार से बड़े-बुजुर्गों के साथ कई छात्र भी जुड़े हुए हैं, जो हर रविवार को परिवार के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं.

पर्यावरण प्रेमियों की गजब दीवानगी (ETV Bharat)

60000 से अधिक पौधे लगाए

ये सभी मिलकर शहर में कट रहे पेड़ों को अपने स्तर पर संग्रहित करते हैं. ये प्रोफेशनल्स पेड़ों की शिफ्टिंग से लेकर उनकी डालियों से पौधे बनाकर पौधा रोपण भी कर रहे हैं. अब तक 60,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं और 300 कटे हुए पेड़ों को ये टीम संग्रहित कर चुकी है. इतना ही नहीं शहर में एक आयुर्वेदिक वाटिका भी बनाकर ये टीम तैयार कर चुकी है. इन लोगों ने 40 पेड़ों को विक्रम विश्वविद्यालय के कैंपस में शिफ्ट किया है.

हर रविवार करते हैं पर्यावरण संरक्षण का काम (ETV Bharat)

4 सालों से कर रहा हूं पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण प्रेमी परिवार के सदस्य गौरव मालपानी से ईटीवी भारत की टीम ने बात की. उन्होंने बताया कि "पेशे से मैं एक व्यापारी हूं और पिछले 4 सालों से पर्यावरण संरक्षण के काम में जुड़ा हुआ हूं. कोरोना काल के बाद से पर्यावरण संरक्षण का काम करते हुए 226 सप्ताह हो गए हैं. हमारा 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है, जो हर रविवार उज्जैन शहर में पर्यावरण के लिए कार्य करता है. हमने इस ग्रुप को पर्यावरण प्रेमी परिवार नाम दिया है. हम लोग जहां पेड़ों की कटाई होती है, वहां से पेड़ों को शिफ्ट करने के साथ उन्हें खाली जगहों में लगाने का कार्य प्रशासन की अनुमति लेकर करते हैं.''

पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ को बचाना जरूरी

निजी बैंक मैनेजर शशिकांत पोरवाल ने बताया, "समय के अभाव का बहाना नहीं बनाना चाहिए, जिस कार्य में आपकी रुचि है उसके लिए सप्ताह में एक दिन आपको जरूर देना चाहिए. मैं अपने बैंक में सहकर्मियों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करता हूं. कई लोग हमसे जुड़े भी हैं." पर्यावरण प्रेमी शेखर कुमार ने कहा, "जल, जीव, जंतु के उद्देश्य को लेकर हम कार्य करते हैं. पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी पेड़ों को संरक्षित करना है."

पेड़ों के बचाने के लिए 40 प्रोफेशनल सड़को पर उतरे (ETV Bharat)

पर्यावरण प्रेम में भोपाल से शिफ्ट हुए उज्जैन

एक निजी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में कार्यरत युवक रोहित ने कहा, "वह भोपाल का रहने वाला है, लेकिन पर्यावरण से इतना लगाव है कि वे इस ग्रुप में शामिल होने के लिए उज्जैन में ही शिफ्ट हो गया है. यहीं पर एक निजी कंपनी ज्वाइन की, अब हर रविवार को इस ग्रुप के साथ मिलकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहा है."

छात्रों ने शहर में बनाई एक आयुर्वेदिक वाटिका

ईटीवी भारत से चर्चा के दौरान छात्रों ने कहा कि "पर्यावरण प्रेमी परिवार के साथ मिलकर हम लोगों ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के परिसर में रसायन विभाग के गार्डन में आयुर्वेदिक वाटिका बनाकर तैयार की है. इसमें 26 से ज्यादा प्रजाति के पौधे लगे हैं. इस वाटिका को लगाने में कुलगुरु अर्पण भारद्वाज का बहुत सहयोग मिला है. इसमें आंवला, अर्जुन, बिल्वपत्र, करौंदा, अमरूद, नीम, जामुन, अपराजिता, कबीट, गंधराज, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, महुआ, बीजा, सफेद आंकड़ा, चमेली व अन्य पौधे हैं."

खुद के खर्च पर करते हैं पर्यावरण की रक्षा

पर्यावरण प्रेमी रोहित ने बताया कि "वे लोग खुद के खर्चे पर हर रविवार को पौधों को लगाने से लेकर उनकी मॉनिटरिंग व कटे हुए पेड़ों की शिफ्टिंग के तमाम कार्य करते हैं. सबसे ज्यादा फोकस कवर्ड कैम्पस पर होता है. 40 से अधिक लोगों के इस ग्रुप में हर एक व्यक्ति के जन्म दिवस पर उससे सहयोग राशि ली जाती है. इस राशि की मदद से इस कार्य को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं. हमारे परिवार से जुड़े छात्रों के माता पिता इसमें सहयोग देते हैं.''

पर्यावरण परिवार के सदस्य

गौरव मालपानी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी, मुकेश माहेश्वरी इलेक्ट्रिक व्यवसाई, नितेश माहेश्वरी मेडिकल संचालक, आनंद राठी होटल संचालक, पुनीत माहेश्वरी पावर टूल, कमलेश माहेश्वरी हार्डवेयर संचालक, आदित्य चौरसिया किसान, दीपेश राका स्टेशनरी, राजू ओसवाल बिल्डर. मनीष भावसार बिल्डर, अमित ओसवाल बिल्डर. बबलू तंवर कूलर निर्माता, रोहित एचआर, छात्र जय मालपानी, छात्र मितांश सिंह तंवर, छात्र युग भमुरिया सहित अन्य लोग पर्यावरण प्रेमी परिवार से जुड़े हुए हैं.