बाबा महाकाल ने धारण किया गणेश जी का रूप, आज दर्शन देंगे नागों के राजा नागचंद्रेश्वर - UJJAIN TEESRA SAWAN SOMWAR

तीसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की भस्म आरती ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 28, 2025 at 9:33 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 9:52 AM IST 3 Min Read

उज्जैन: श्रावण मास का आज तीसरा सोमवार है. विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में रात 2:30 बजे पट खुलते ही भस्म आरती के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ने लगा. जय श्री महाकाल के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा. टीवी कलाकार अनुपमा ने भी भोलेनाथ के दर्शन के लाभ लिए. बता दें कि विश्व में एक मात्र दक्षिण मुखी है श्री महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जहां की भस्म आरती के दर्शन विशेष माने जाते हैं. भस्म आरती के बाद भगवान का गणेश जी स्वरूप में श्रृंगार हुआ. आज गुजरात और महाराष्ट्र सम्प्रदाय का पहला सोमवार

मंदिर के पंडित आशीष पुजारी ने कहा, ''आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार को मंदिर के पट तड़के 2:30 बजे खोले गए. श्रावण मास में ही आम दिनों में 3 बजे खोले जाएंगे और सामान्य दिनों में 4 बजे खोले जाते हैं. आज गुजरात और महाराष्ट्र सम्प्रदाय का पहला सोमवार भी है. देश दुनिया के भक्त मंदिर पहुंचे हैं और दर्शन लाभ लेकर खुद को धन्य मान रहे हैं.'' तड़के 2:30 बजे खुल गए थे मंदिर के पट (ETV Bharat)

