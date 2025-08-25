उज्जैन : डॉग बाइट के मामले में मध्य प्रदेश में उज्जैन दूसरे नंबर पर है. शहर में रोजाना 100 केस से ज्यादा डॉग बाइट के हो रहे हैं. स्ट्रीट डॉग से शहरवासियों में फैले भय को लेकर पिछले दिनों पूर्व मंत्री ने नगर निगम को पत्र लिखकर इन पर लगाम कसने का आग्रह किया था. उज्जैन नगर निगम का दावा है कि लगातार स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी की जा रही है.

पूर्व मंत्री पारस जैन कर चुके हैं आगाह

उज्जैन में इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स का खौफ है. रविवार को राह चलते एक बुजुर्ग के पैर में डॉगी ने काट लिया. इससे बुजुर्ग के पैर की नस कटने की नौबत तक आ गई. डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर उन्हें भर्ती होने की सलाह दी लेकिन बुजुर्ग घर चले गए. अब बुजुर्ग सुरक्षित हैं लेकिन शहर का हर शख्स पूर्व मंत्री से लेकर आम आदमी डॉग्स के खौफ में जी रहा है. पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी बीते दिनों गली से बाहर निकलने में डर का माहौल होना बताया था.

उज्जैन में स्ट्रीट डॉग बाइट के बढ़ते मामले गंभीर मुद्दा (ETV BHARAT)

डॉग बाइट के मामले में प्रदेश में उज्जैन दूसरे स्थान पर

बता दें कि मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट में उज्जैन को डॉग बाइट केस मामले में दूसरे नंबर पर रखा गया है. इसके बाद भी नगर निगम और जिला प्रशासन अलर्ट नहीं दिख रहा है. मामले के अनुसार रविवार दोपहर 02 बजे करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग किशनलाल निवासी बागपुरा शहर के टॉवर चौक से तीन बत्ती चौराहे के बीच अचानक डॉगी का शिकार हो गए. डॉगी ने बुजुर्ग को ऐसा काटा कि मानो पैर की नस कट गई हो. आनन फानन में राहगीरों की मदद से आई एम्बुलेंस शासकीय माधव नगर अस्पताल लेकर पहुंची. बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार के बाद शासकीय चरक भवन रेफर किया गया और परिजनों की मौजूदगी में उपचार दिया गया.

उज्जैन में बुजुर्ग हुए डॉग बाइट के शिकार (ETV BHARAT)

बुजुर्ग को डॉक्टर ने दी एडमिट होने की सलाह

डॉग बाइट का का शिकार बुजुर्ग किशनलाल के अनुसार "वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं. पैर की कोई नस नहीं कटी है. डॉक्टर्स ने उसे एडमिट होने के लिए कहा लेकिन वह घर जा रहे हैं." वहीं, शासकीय चरक अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ.भावेश ने बताया "डॉग बाइट मामले में बुजुर्ग को नस कटने की स्थिति में लाया गया था. बुजुर्ग को इंजेक्शन लगा दिया और दवाएं देकर उपचार किया गया. उनकी हालत गंभीर थी. एडमिट होने को कहा. लेकिन वह डिस्चार्ज होकर घर चले गए."

एक दिन में 100 से अधिक डॉग बाइट के केस

शासकीय चरक भवन के मेडिकल ऑफिसर डॉ. भावेश ने कहा "एक दिन में 50 से 100 केस डॉग बाइट के हम देख रहे हैं. ये सिर्फ हमारे चरक भवन का डाटा है. यहां पर्याप्त इंजेक्शन व उपचार की सुविधा है लेकिन मैनेज करना मुश्किल हो गया है." इस मामले में महापौर मुकेश टटवाल ने कहा "डॉग्स को पकड़ने का विशेष अभियान जारी है. एक हिंसक डॉग्स को हमने पकड़ा है. 50 डॉगी की नसबंदी करवाई है. जनता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है."