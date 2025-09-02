ETV Bharat / state

उज्जैन स्टेट बैंक में चोरी, करोड़ों का सोना गायब, ताला खोलकर घुसे थे चोर - UJJAIN SBI THEFT

उज्जैन के स्टेट बैंक में चोरों का धावा, 2 करोड़ का सोना गायब और कैश भी गायब, जांच में जुटी साइबर टीम.

UJJAIN SBI THEFT
उज्जैन स्टेट बैंक में चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 7:54 PM IST

उज्जैन: घरों और ऑफिसों में चोरी करने के बाद अब चोरों के निशाने पर बैंक है. लिहाजा बैंकों में भी अब चोरों द्वारा बेखौफ होकर सेंधमारी की जा रही है. शहर के महानंदा नगर स्थित स्टेट बैंक में ऐसा ही कुछ हुआ है. जहां चोर एसबीआई बैंक की ब्रांच से 2 करोड़ का सोना और 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है की चोर बैंक में बाकायदा ताले खोलकर घुसे थे. जिन्होंने गोल्ड लोन के बतौर गिरवी रखा गया करीब 2 किलो सोना चुरा लिया, फिलहाल पुलिस चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

खुले पड़े थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ताले

उज्जैन के महानंदा नगर में यह घटना मंगलवार सुबह उस दौरान सामने आई, जब स्टेट बैंक महानंदा नगर शाखा के कर्मचारी सुबह ड्यूटी पर पहुंचे. उन्होंने देखा की बैंक के ताले पहले से ही खुले पड़े हैं. बाहर शटर से लेकर अंदर कैश काउंटर तक के ताले खुले पड़े थे. बैंक कर्मचारी ने चोरी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक लैब टीम और साइबर क्राइम आदि के अधिकारियों ने छानबीन की, तो पता चला बैंक से पूरे 2 करोड़ रुपए का सोना गायब है.

उज्जैन स्टेट बैंक में चोरी का मामला (ETV Bharat)

लोन पर रखा गोल्ड और 8 लाख कैश गायब

जो गोल्ड लोन के बदले में बैंक में रखा गया था. इसके अलावा बैंक में रखे 8 लाख रुपए कैश भी गायब थे. इस घटना के बाद पुलिस ने जब बैंक के सीसीटीवी फुटेज खगाले, तो बैंक से चोरी करके तीन चोर निकलते पाए गए. उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "चोरी करने वाले आरोपी बैंक से संबंधित हो सकते हैं. जिन्हें पूरे रास्ते और लॉकर समेत तालों की जानकारी थी, क्योंकि चोरों ने बैंक का कोई भी ताला तोड़ा नहीं है. वह एक के बाद एक करके ताले खोलकर अंदर घुसे और फिर चोरी करके फरार हो गए."

Ujjain Theft in State Bank
एसबीआई में जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

SBI खातेदारों का रखा था गोल्ड

एसपी शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. इधर इस मामले की पूरी जानकारी स्टेट बैंक प्रबंधन को भी दी गई है. जो घटना में हुए नुकसान का आंकलन अच्छे से कर रहा है. बताया जा रहा है की चोरी गया सोना महानंदा नगर ब्रांच के एसबीआई खातेदारों का था.

जिन्होंने सोना गिरवी रखकर लोन लिया है. इधर घटना के बाद बड़ी सख्या में लोग मौके पर पहुंचे. वहीं क्षेत्र में भी घटना की चर्चा है. दरअसल, उज्जैन के पॉश इलाके कहे जाने वाले महानंदा नगर में बैंक में चोरी होना कहीं ना कहीं बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करता है.

