बेटों ने लकवाग्रस्त बुजुर्ग पिता से की जालसाजी, उज्जैन में सरकारी जमीन के मकान पर लिया लोन

उज्जैन में एक बुजुर्ग ने एसपी-कलेक्टर से लगाई, अपने दो बेटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग.

UJJAIN CRIME NEWS
बेटों ने लकवाग्रस्त बुजुर्ग पिता से की जालसाजी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में बेटों पर अपने बुजुर्ग व लकवा ग्रस्त पिता के साथ जालसाझी करने, प्रॉपर्टी हड़पने और लोन लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. एक बुजुर्ग पिता अपने ही बेटों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत लेकर एसपी, कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे. लकवाग्रस्त बुजुर्ग को देखकर पुलिसकर्मी हैरान हुए. इसके बाद उन्होंने अपनी आपबीती पुलिस अधिकारियों को बताई. बुजुर्ग की शिकायत सुनकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानिए बुजुर्ग की जुनाबी पूरी कहानी

एसपी प्रदीप शर्मा के कार्यालय पहुंचे बुजुर्ग ने आवेदन में बताया कि "उनकी उम्र 65 वर्ष है. उनका नाम नरसिंह सिसोदिया है. महिदपुर रोड थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. बुजुर्ग ने अपने बेटों के खिलाफ न्यायिक जांच और एक प्राइवेट लोन कंपनी पर कार्रवाई की मांग की. बुजुर्ग नरसिंह ने बताया कि "मुझे दो बार लकवा आने के कारण मेरा शरीर कमजोर है. मेरी सोचने समझने की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है.

उज्जैन में सरकारी जमीन के मकान पर लिया लोन (ETV Bharat)

इस वृद्ध अवस्था में मेरी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, ना ही कोई कृषि भुमि व आय का साधन है. पत्नी छोड़ कर चली गई. दोनों बेटियों की शादी कर दी. अब दोनों बेटे भी साथ नहीं रहते.

बुजुर्ग ने कहा दोनों बेटे उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं. नरसिंह ने बताया महीदपुर रोड थाना क्षेत्र के जिस मकान नंबर 999 में रहता हूं, वह मेरे नाम पर है. मुझे रहने के लिये पंचायत ने पट्टा दिया है. यह पट्टा मध्य प्रदेश पंचायतीय राज अधिनियम भू-राजस्व संहिता की 1959 की धारा 1244 के तहत ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव कर साधारण सभा निशुल्क पटटा 999 पर मुझे दिया गया है. उस मकान पर मेरे बेटों की नीयत है.

जिसको ना खरीदा जा सकता है और ना बेचा जा सकता है. यहां तक किसी कंपनी से लोन लेने का भी अधिकार नहीं है. दोनों बेटों राधेश्याम और मुकेश वसीयत नामा करने के नाम पर बहला फुसला कर उज्जैन सब-रजिस्ट्रार उज्जैन कार्यालय ले गए थे.

उज्जैन में बेटों ने बनवाएं फर्जी दस्तावेज

बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि सब रजिस्ट्रा कार्याल में अधिकारी, कर्मचारी की मिली भगत से मेरे मकान का नहीं बल्कि एक अज्ञात मकान जिसका नंबर 410/1 बताया है, उसके नकली दस्तावेज बनावकर मेरे नाम से लाखों का लोन अप्रूव करा लिया. जिसके चलते प्राइवेट कंपनी मुझे किस्त भरने पर मजबूर कर रही है. इतना ही नहीं मेरे मकान 999 पर ताला लगा दिया है. जिसे तोड़ कर में रह रहा हूं."

बुजुर्ग पिता की मांग, कार्रवाई करें साहब

बुजुर्ग नरसिंह ने मांग की है कि प्राइवेट कंपनी ने जिस मकान पर लोन दिया, उसकी जांच की जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए. हालांकि बुजुर्ग ने इस फर्जीवाड़ा में बने नकली दस्तावेज मकान के हेराफेरी दान पत्र को (शून्य) घोषित करने को लेकर वाद न्यायालय महिदपुर में लगाया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है.

दोनों बेटों से नहीं हुआ संपर्क

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "दोनों बेटों से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क हो नहीं सका. बुजुर्ग की शिकायत पर जांच की जा रही है. दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. जांच होने तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता. चूंकी मामला अभी न्यायालय में है. उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.

