उज्जैन: बड़नगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देना वाला मामला सामने आया है. जहां एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग बाप पर पेट्रोल डाल उन्हें आग के हवाले कर दिया. बाप-बेटे के बीच विवाद का ये पूरा मामला मंडी में कम भाव में प्याज बेचने को लेकर है. जब बाप ने बेटे को फटकार लगाई तो आक्रोशित बेटा बाप की जान लेने पर उतर आया. गनीमत रही कि यह बुजुर्ग बाल-बाल बच गया. बुजुर्ग का चेहरा जला है जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.

मामले में परिजन ने कलयुगी बेटे के खिलाफ बड़नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया.

बुजुर्ग पिता पर पेट्रोल डाल किया आग के हवाले

दरअसल ये मामला बड़नगर तहसील के गांव जाफला का है. यहां रहने वाले भूरे सिंह हाडा उम्र 70 वर्ष के ऊपर उनके बेटे राजेंद्र सिंह ने पेट्रोल डाल लाइटर से आग लगा दी. जिससे भूरे सिंह का चेहरा झुलस गया. गनीमत रही कि भूरे सिंह के साथ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई. भूरे सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. घटना के दौरान भूरे सिंह की पत्नी और पोती भी मौजूद थीं जिन्होंने कंबल डालकर आग को बुझा दिया.

कम भाव में प्याज बेचने पर बाप-बेटे के बीच हुआ था विवाद (ETV Bharat)

पिता ने कम भाव में प्याज बेचने का पूछा था कारण

बता दें कि बाप और बेटे के बीच ये पूरा विवाद प्याज बेचने के भाव को लेकर हुआ. भूरे सिंह ने 10 कट्टे प्याज अपने बेटे राजेन्द्र को मंडी में बेचकर आने को कहा. राजेन्द्र 10 में से 5 कट्टे बेचकर 5 वापस ले आया. पिता ने कारण पूछा तो राजेन्द्र ने कम भाव मिलने का कारण बताया. तब पिता ने 5 कम में क्यों बेचने का कारण पूछा तो राजेन्द्र अपशब्द पर उतर आया. इसके बाद इतना आक्रोशित हुआ कि उसने घर में प्लास्टिक बॉटल में रखा पेट्रोल पिता पर उड़ेल दिया और लाइटर से आग लगा कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया. ऐसा बताया जा रहा है कि राजेन्द्र शराब पीने का आदी है. राजेंद्र की मां चंदाबाई ने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

'बेटे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया'

एएसपी मयूर खंडेलवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि " पीड़ित की पत्नी चंदाबाई ने पुलिस थाने में शिकायत की थी. शिकायत के बाद आरोपी राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ धारा 118(2) 296, 351(3) में प्रकरण दर्ज किया गया. बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया. आरोपी पर 3 अपराध पहले से दर्ज हैं. आरोपी से लाइटर जब्त किया गया है. जैसे ही राजेन्द्र ने पिता को आग के हवाले किया तत्काल बुजुर्ग पत्नी चंदा बाई और पोती ने कंबल डालकर आग पर काबू पाया और ग्रामीणों की मदद से बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया.