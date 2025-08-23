ETV Bharat / state

अचानक डरने-डराने और सरकार गिराने की बातें करने लगे तुलसी सिलावट - UJJAIN SIMHASTHA 2028

उज्जैन सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान चर्चा में.

Ujjain Simhastha 2028
कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण, कामगारों को मिठाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 1:26 PM IST

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 के साथ ही अन्य विकास कार्यों को देखने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट उज्जैन पहुंचे. इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने ठहाके के साथ जो बातचीत की, वह सियासी चर्चा के केंद्र में है. मंत्री तुलसी सिलावट मीडिया से कहा "एक बात बता दूं तुलसी सिलावट को भय नहीं रहता, भय रहता तो क्या सरकार गिराता?" इसके बाद वह जोरदार ठहाका लगाते हैं. अब चर्चा चल पड़ी है कि तुलसी सिलावट ने किसे निशाने पर लिया है.

कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण

दरअसल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कौशल विकास, रोजगार एवं उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल शुक्रवार को सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पहुंचे. शिप्रा नदी की स्वच्छता के लिए कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना के तहत करोड़ों की लागत से काम किया जा रहा है. शिप्रा नदी के पानी को प्रवाहमान, शुद्ध करने लिए गांव सेवरखेड़ी में गहरी टनल बनाई जा रही है. साथ ही एक डैम बनकर तैयार हो रहा है.

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट (ETV BHARAT)

सिंहस्थ के लिए हो रहे हैं 2400 करोड़ के काम

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा "सिंहस्थ 2028 के लिए 2400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं. ये सभी काम जून 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे." अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा "निर्माणाधीन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. टनल में किसी प्रकार का लीकेज न हों ओर एपॉक्सी केमिकल को जांच के बाद ही उपयोग किया जाए. पाइप जोड़ने के लिए भी गुणवत्ता का ध्यान रखें."

Ujjain Simhastha 2028
कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना की टनल में उतरे मंत्री सिलावट (ETV BHARAT)
Ujjain Simhastha 2028
कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना के तहत बन रही टनल (ETV BHARAT)

लिफ्ट के सहारे टनल में उतरे तुलसी सिलावट

टनल में मंत्री तुलसी सिलालट अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के संग लिफ्ट के सहारे उतरे. उन्होंने काम का निरीक्षण कर मजदूरों को मिठाई खिलाई. उनसे चर्चा कर हौसला बढ़ाया. निरीक्षण के बाद मीडिया ने मंत्री से सवाल किया आपको डर नहीं लगता? इस पर मंत्री तुलसी सिलावट ने डरने व डराने वाला वाला बयान दिया.

