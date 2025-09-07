ETV Bharat / state

धर्म नगरी उज्जयिनी में श्राद्ध पक्ष का महत्व, तर्पण करने क्षिप्रा किनारे क्यों पहुंचते हैं हजारों लोग?

अवंतिका यानि उज्जैन सप्तपुरियों में से है एक. यहां भगवान श्रीराम ने पिता दशरथ के निमित किया तर्पण,श्रीकृष्ण ने की गया कोटा कुंड की स्थापना.

UJJAIN SHRAADH PAKSHA IMPORTANCE
धर्म नगरी उज्जयिनी में श्राद्ध पक्ष का महत्व (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 11:54 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:04 AM IST

7 Min Read

उज्जैन: शुक्ल पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण लगते ही पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की रविवार को शुरुआत हो गई है. धर्म नगरी अवंतिका उज्जयिनी में बड़ी संख्या में लोग श्राद्ध पक्ष में पहुंचते हैं. ऐसी मान्यता है कि उज्जैन में भगवान श्रीराम से लेकर श्रीकृष्ण ने यहां अपने पूर्वजों के निमित क्षिप्रा नदी में पूजन तपर्ण किया. ज्योतिषाचार्य अक्षत व्यास के अनुसार श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का उनके प्रति समर्पण का एक पक्ष है. श्राद्ध पक्ष में परिवार के लोग अपने पूर्वजों के निमित पवित्र नदियों किनारे घाटों पर उनके मोक्ष के लिए, घर परिवार में सुख शांति हेतु तर्पण पूजन करवाते हैं.

'सप्तपुरियों में से एक सिंहस्थ नगरी'

ज्योतिषाचार्य अक्षत व्यास के अनुसार "श्राद्ध पक्ष का उज्जैन में खास महत्व इसलिए है क्योंकि यहां क्षिप्रा नदी है. इसमें अमृत की बूंदे गिरी और यहां सिंहस्थ पर्व आयोजित होने लगा. हर देवी-देवताओं का यहां आगमन हुआ. ये नगरी सप्तपुरियों में से भी एक है. अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी (वाराणसी), कांची (कांचीपुरम), उज्जैन (अवंतिका) और द्वारावती (द्वारका) शामिल हैं. सभी जगह पवित्र नदियों किनारे श्रीराम घाट बने हुए हैं.

यहां भगवान श्रीराम ने पिता दशरथ के निमित तर्पण पूजन किया. गया कोटा तीर्थ में भगवान श्रीकृष्ण ने ही पितरों के मोक्ष के लिए 16 चरणों की तिथि अनुसार स्थापना की और सिद्ध वट स्वयं माता पार्वती ने 4 वट वृक्षों में से एक सिद्ध वट लगाया जो आज भी है. सबका अपना अलग-अलग महत्व है. उसी मान्यता के चलते इन तीनों स्थान पर 12 महीने तर्पण पूजन के लिए लोग पहुंचते हैं. खास कर श्राद्ध पक्ष में और 10 गुना फल अन्य तीर्थ नगरियों के मुकाबले यहां मिलता हैं."

तर्पण करने क्षिप्रा किनारे क्यों पहुंचते हैं हजारों लोग (ETV Bharat)

श्रीराम घाट के बारे में जानिए

श्रीराम घाट के पंडित राकेश जोशी के अनुसार "जब प्रभु श्रीराम अयोध्या लौटे तब सरयू किनारे पिता दशरथ का पिंड दान किया, तर्पण पूजन किया. जिसके बाद वे सप्तपुरी गए और वहां भी उन्होंने पिंड दान कर पिता के मोक्ष हेतु मनोकामना की. इंद्रलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करवाई. इन सभी स्थानों को आज श्रीराम घाट के नाम से जाना जाता है."

सिद्ध वट स्थान का महत्व

उज्जैन शहर के सिद्ध वट स्थान पर तर्पण पूजन करवाने वाले पंडे सोनू पंड्या ने बताया कि "भारत में 4 वट वृक्ष मौजूद हैं. प्रयागराज में अक्षय वट, वृन्दावन में वंशी वट, गया बिहार का बौद्ध वट और उज्जैन में सिद्ध वट. ये सभी माता पार्वती द्वारा लगाए गए वट हैं.

सिध्द वट के नीचे ही कार्तिक स्वामी सेनापति नियुक्त हुए थे और तारकासुर का वध किया. 3 प्रकार की सिद्धि संतति, संपत्ति और सद्गति तीनों की प्राप्ति के लिए यहां दूध चढ़ाने लोग आते हैं. संतति मतलब पितरों के प्रति पिंड दान, तपर्ण करना, संपत्ति मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यहां रक्षा सूत्र बांधना और संतति मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना के लिए लोग यहां आते हैं. यहां पर विक्रम और बेताल की कहानी भी प्रचलित है."

AVANTIKA SAPTAPURI TARPAN HISTORY
सप्तपुरियों में से एक सिंहस्थ नगरी (ETV Bharat)

श्रीकृष्ण ने की गया कोटा कुंड की स्थापना

गया कोटा के पुजारी ने बताया कि जब "भगवान श्रीकृष्ण शिक्षा प्राप्त कर लौट रहे थे तब ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा प्रभु मेरे 7 बच्चे हैं, जिनमें से 6 को गयासुर नामक राक्षस खा गया. 7वां उसके पास है उसे ला दीजिए. भगवान कृष्ण ने गयासुर का वध कर मां अरुंधति को बच्चे को लौटाया. गुरु सांदीपनी ने इसी दौरान श्रीकृष्ण से कहा आप यहां मोक्ष स्थान बनवाएं.

श्रीकृष्ण ने गुरू की आज्ञा पर बिहार में बहने वाली फल्गु नदी से आग्रह किया, जो उज्जैन में गया कोटा कुंड में आई. सप्त ऋषियों ने मां अरुंधति के सभी मृत बच्चों को इस स्थान पर मोक्ष दिलवाया और भगवान श्रीकृष्ण ने यहां 16 तिथि अनुसार 16 चरणों को स्थापित किया तब से यहां मोक्ष के लिए तर्पण पूजन का महत्व हुआ."

मृत्यु के बाद कहां होता है पितरों का स्थान?

पंडित अक्षत व्यास के अनुसार "श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का उनके प्रति समर्पण का एक पक्ष है.भाद्र पद माह के शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन माह की कृष्ण पक्ष तक श्राद्ध पक्ष रहता है. कुछ मतों में आश्विन कृष्ण एकम से आश्विन शुक्ल एकम तक श्राध्द पक्ष होता है. जिसे हम 16 दिन (श्राद्ध) के रूप में जानते हैं. इस बार पूर्णिमा पर ये ग्रहण प्राप्त हुआ है. उसके पूर्व लोगों ने वार्षिक श्राद्ध किया. मासिक श्राद्ध और महालय श्राद्ध किया."

PITRU PAKSHA 2025
उज्जैन में श्राद्ध पक्ष का महत्व (ETV Bharat)

पंडित अक्षत व्यास बताते हैं कि "महालय मतलब पहली बार किसी पूर्वज को श्राद्ध में लेना यानि मृत्यु के 3 से 5 साल की समयावधि के बाद. सनातन धर्म मे हम भौतिक दृष्टि से ही नहीं पारलौकिक दृष्टि से भी देखते हैं. हम जीव की मृत्यु होना नहीं मानते. जीव हमेशा जीवित होता है हम सिर्फ शरीर त्यागते हैं. जीव मृत्यु पश्चात पितृ पक्ष में प्रस्थान कर जाता है. जिसे हम डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं यानि चंद्रमा का दूसरा भाग. चंद्रमा कभी रोटेट नहीं होता. इसलिय एक ही भाग हमें दिखता है और उसी वजह से पूनम अमावस भी दिखती है. जो चंद्रमा का दूसरा साइड है. वो एक्चुअल में हमारे पितरों का स्थान है."

डार्क साइड ऑफ मून के बारे में जानिए

ज्योतिषाचार्य अक्षत व्यास ने बताया कि "चंद्रमा की दूसरी साइड पर आज तक कोई भी वैज्ञानिक अपना यंत्र नहीं पहुंचा पाया है और ना कोई वैज्ञानिक पहुंच पाया है. डार्क साइड ऑफ मून की पितरों के लिए अमावस तिथि इसलिए श्रेष्ठ बताई गई है क्योंकि डार्क साइड ऑफ मून पर उस दौरान पूर्णिमा होती है. उसमें पितरों का दिन होता है और हमें दिख रही अमावस रात्रि होती है. इसलिए कृष्ण पक्ष और अमावस्या पितरों के लिए श्रेष्ठ है."

कैसे होता है तिथि विभाजन?

पंडित अक्षत व्यास के अनुसार "तिथि विभाजन डार्क साइड ऑफ मून में होता है. चंद्रमा के दूसरी साइड जो दिखाई नहीं देता. जिस तिथि पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, चंद्रमा की उसी कला पर उसका वास होता है. जैसे एकम से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक जाए तो हर दिन एक-एक कला है जो चंद्रमा की दूसरी साइड में बढ़ती जाती है. वह पितरों के दिन होते हैं.

जैसे किसी व्यक्ति की एकम पर मृत्यु हुई तो उसके लिए एकम का दिन श्रेष्ठ होगा. वहां एकम पर उजाला होगा. इसलिए श्राद्ध को तिथि अनुसार किया जाता है. आजकल तारीखों का चलन है लेकिन सही मायने में श्राद्ध तिथि अनुसार होना चाहिए. सर्व पितृ अमावस्या के दिन सभी रेखाओं पर उजाला होता है, इसलिए उस दिन हम सभी पितरों के निमित एक साथ दान, पुण्य, तर्पण, पूजन, ब्राह्मण भोज करवाते हैं."

पंडे-पुजारियों के पास है 200 साल का लेखा-जोखा

सिद्ध वट के पंडित राजेश त्रिवेदी के अनुसार "शहर में 300 से अधिक पंडे-पुजारी हैं जो 12 महीने पूजन तर्पण करवाते हैं. लगभग 200 वर्षों का लेखा-जोखा इनके पास पोथियों में नोट है. जो यजमान तर्पण पूजन के लिए आते हैं और उनको अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं तो हमारे पास पोथी में उन सभी का नाम लिखा है.

ऑनलाइन तर्पण पूजन

उज्जैन के सिद्ध वट, गया कोटा, श्री राम घाट पर जो लोग नहीं पहुंच पाते वो पंडे पुजारियों से ऑनलाइन तर्पण पूजन करवाते हैं. ऑनलाइन तर्पण पूजन सिर्फ भारत देश के यजमान ही नहीं विदेशों में बैठे यजमान भी करवाते हैं. पंडितों को दक्षिणा भी ऑनलाइन ही यजमान भेंट करते हैं.

Last Updated : September 8, 2025 at 12:04 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PITRU PAKSHA 2025SHRAADH PAKSHA 2025AVANTIKA SAPTAPURI TARPAN HISTORYSIDDHA VAT IMPORTANCEUJJAIN SHRAADH PAKSHA IMPORTANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मां-बाप लगाते थे बोली, बदनामी के पिंजरे तोड़कर बेटियों ने खेलों में भरी उड़ान

दुनिया की सैर कर आई बत्तो बाई की गुड़िया, कुंवारों का विवाह कराते हैं गुड्डा-गुड़िया

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के घर में घुसे चोर, CCTV में कैद हुई घटना, कई अन्य घर भी बने निशाना

मोहन यादव ने बाढ़ से बर्बाद फसलों का पाई-पाई दिया मुआवजा, 17500 किसानों को मिला दोबारा हौसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.