क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण की मांग, शिवसैनिकों ने शुरू किया जल सत्यग्राह - UJJAIN SHIV SAINIK PROTEST

उज्जैन में शिप्रा नदी, मंदिर, श्मशान की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शिवसैनिकों ने किया जल सत्याग्रह.

WATER SATYAGRAHA IN UJJAIN
उज्जैन में क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण की मांग (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 8:31 PM IST

उज्जैन: क्षिप्रा नदी का शुद्धिकरण और जिलेभर में अलग-अलग जगहों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को क्षिप्रा नदी के राम घाट जल पर सत्याग्रह किया. सूचना पर महाकाल थाना पुलिस और एसडीएम एल एन गर्ग शिव सेना की सभी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन देकर प्रदर्शन को खत्म करवाया.

नदी की सफाई की मांग

दरअसल, शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को क्षिप्रा नदी के राम घाट में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह करने पहुंचे. जहां शिवसैनिकों ने क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. देखते ही देखते राम घाट पर शिव सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओ का जमवाड़ा लगने लगा. हालांकि एसडीएम ने सभी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब घंटे भर में प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया.

क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

मंदिर, स्कूल, शमशान की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर शासन संज्ञान नहीं लेता है तो आगे विरोध प्रदर्शन की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी. शिवसेना के राज्य प्रमुख सुनील शर्मा ने बताया कि "मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी की दयनीय स्थिति है पूर्व में शासन को अवगत करवाया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा गौचर भूमि, मठ मंदिर की, स्कूल, शमशान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए."

UJJAIN KSHIPRA RIVER PURIFICATION
मंदिर और श्मशान की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग (ETV Bharat)

सीएम से मदद की गुहार

उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री के स्पष्ठ निर्देश है कि सभी जिला कलेक्टर अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराए. लेकिन निर्देश के बावजूद स्थिति जस की तस है. मुख्यमंत्री से मांग है कि प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, आप इसे दोबारा संज्ञान में लेकर कार्रवाई के निर्देश दीजिए."

हाल ही में मध्य प्रदेश जल प्रदूषण विभाग की 2024-2025 की एक रिपोर्ट में सामने आई थी कि क्षिप्रा नदी का पानी डी ग्रेड में शामिल है. इस पानी का इस्तेमाल पीने और नहाने के लिए नहीं किया जा सकता. नदी के 16 घाटों की रिपोर्ट में 13 घाट डी कैटेगरी में आए हैं. ऐसे में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की चिंता को देखते हुए शिव सेना कार्यकर्ता मैदान में उतरे थे.

