उज्जैन में शनिचरी अमावस्या पर उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब, स्नान और दान का क्यों है महत्व - UJJAIN SHANICHARI AMAVASYA 2025

धर्म नगरी उज्जैन में शनिचरी अमावस्या पर दिखेगा आस्था का संगम. लाखों श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में करेंगे स्नान.

ujjain shanichari Amavasya 2025
उज्जैन में शनिचरी अमावस्या पर स्नान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 12:08 AM IST

5 Min Read

उज्जैन: धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी में हर एक पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है. उसी क्रम में 23 अगस्त 2025 को शनिचरी अमावस्या का पर्व है. ये पर्व तिथि अनुसार भाद्र पद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर है. इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन के क्षिप्रा नदी के अलग-अलग घाटों पर सुविधा अनुसार स्नान के बाद शनि नव गृह मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं और फिर दान पुण्य कर भगवान का आशीर्वाद पाते हैं. इस खास पर्व का धार्मिक और ज्योतिषि महत्व क्या है, साल में कितनी अमावस्या होती है. ये इतनी खास क्यों? क्यों बड़ी संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं. इसके पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं. देखिए ये खास रिपोर्ट.

क्या है मान्यता?
अति प्राचीन सम्राट विक्रमादित्य के काल से स्थापित शनि नवगृह मंदिर के पुजारी राकेश बैरागी के अनुसार, ''यूं तो साल भर में 12 अमावस्या होती हैं, लेकिन सिर्फ शनिवार को वर्ष 2025 में 3 अमावस्या पड़ीं, जिसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है. 29 मार्च को चैत्र मास की भूतड़ी अमावस्या थी. दूसरी 27 मई को ज्येष्ठ अमावस्या रही और तीसरी 23 अगस्त को भाद्र पद मास की अमावस्या मनाई जाएगी.''

''जो भी भक्त साल में आने वाली अमावस्या पर भगवान शनि के दर्शन लाभ लेता है उस पर शनि देव की साढ़े साती व ढैय्या का प्रभाव कम हो जाता है. श्रद्धालु भगवान को लोहा, तिल, नमक, काला कपड़ा तेल दान करते हैं. घाट पर स्नान के बाद पहने हुए कपड़े व जूते चप्पल को पनौती रूप में, रोग रूप में घाट पर ही या मंदिर के बाहर ही छोड़ जाते हैं. देर रात 12 बजे से भक्तों का तांता लगना शुरू होता है. शनि नवगृह मंदिर में रात 12 बजे तक 24 घण्टे के क्रम अनुसार भक्तों का आना जाना जारी रहता है.''

devotees gather bath shipra river
लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे उज्जैन (ETV Bharat)

ज्योतिषाचार्य के अनुसार विशेष संयोग
पंडित एवं ज्योतिषाचार्य अमर डब्बेवाला के अनुसार, ''23 अगस्त को आने वाली अमावस्या पर एक विशेष संयोग बन रहा है. सिंह राशि में है इस दिन सूर्य, चंद्र और केतु की युति है. यह स्थिति पितरों के लिए उत्तम है. पितृ पूजन, तर्पण और पिंड दान से अनुकूलता मिलती है और वर्तमान में शनि मीन राशि में वक्री हैं. जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती, ढैया का प्रभाव है वे थोड़ा सजक रहें. शनि की अराधना करें, पाठ कर दान पुण्य करें.''

उज्जैन में दर्शन और क्षिप्रा में स्नान का महत्व क्यों अधिक?
IAS एवं अखील भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष मोहन गुप्त के अनुसार, ''अमावस्या एक श्रेष्ठ पर्व है जो शनिवार को पड़ रहा है. शनि ग्रह से लोग प्राय: पीड़ित रहते हैं. शनि महाराज प्रकृति के न्यायाधीश हैं, वो निर्मम होकर दंड देते हैं. जिनसे लोग घबराते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये पर्व होता है.''

''स्थानीय देवता सर्वत्र हैं. ग्वालियर में तो अब शनि लोक बनने वाला है. उज्जैन भूमण्डल में महत्वपूर्ण है. इसे पृथ्वी का नाभि स्थल बताया जाता है. यहां क्षिप्रा नदी है जो कि मोक्ष दायनी कही जाती है. साक्षत महाकाल विराजमान हैं. उज्जैन की धरा पवित्र होने से यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुचते हैं.''

क्षिप्रा का पानी तो डी ग्रेड
त्रिवेणी के जिस घाट पर श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं, उस घाट के पानी को हाल ही में प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट में C व D ग्रेड की श्रेणी में रखा गया है. यही वो घाट है जहां इंदौर की खान नदी (नाले) का पानी सीधा क्षिप्रा नदी में मिलता है. बारिश के कारण टेम्परेरी बनाया गया मिट्टी का बांध इस वर्ष फिर ध्वस्त हो गया, जिससे गंदा पानी मिल रहा है.

ऐसे में प्रशासन के सामने भक्तों को साफ पानी मे स्नान करवाने की बड़ी चुनोती हैं. प्रशासन हर बार नाले के पानी को रोकने के लिए लगभग 20 लाख की लागत से मिट्टी का बांध बनाता है और पानी को आगामी बारिश के मौसम तक रोकने का प्रयास करता है. हालांकि जल विभाग इसके लिए क्या तैयारियां कर रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है.

पर्व को लेकर क्या है प्रशासनिक तैयारी
शनिचरी अमावस्या पर लाखों लोग शुक्रवार रात से ही उज्जैन पहुंचना शुरू हो गए हैं. जो क्षिप्रा के श्री राम घाट, दत्त अखाड़ा, नरसिंह घाट, भूखी माता घाट, मंगलनाथ, सिद्ध वट, त्रिवेणी संगम, 52 कुंड पहुंचकर स्नान करेंगे और शनि मंदिर नव गृह के दर्शन को पहुचेंगे. एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, ''सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, बैरिकेडिंग, CCTV, ड्रोन, पुलिस बल सुरक्षा में तैनात रहेगा. इमर्जेंसी कंट्रोल रूम होगा.''

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा, ''गहरे पानी में जाने की किसी को अनुमति नहीं होगी. त्रिवेणी संगम पर फंवारा लगाए जाने है. नर्मदा के पानी की व्यवस्था की गई है. अलग-अलग घाटों पर होमगार्ड, SDRF, NDRF, क्षिप्रा तैराक दल के सदस्य जवान तैनात रहेंगे. चेंजिंग रूम भी रहेंगे. भीड़ प्रबंधन के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई है. पीने के पानी, मेडिकल व सभी मूलभूत और इमरजेंसी सेवा मौजूद रहेंगी. किसी भी परिस्थिति में भक्त मदद के लिए मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासन के संर्पक में रहेंगे."

