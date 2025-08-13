उज्जैन : मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स चर्चा के केंद्र में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. नेशनल हेल्थ मिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार "मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स बाइट के मामले में उज्जैन दूसरे नंबर पर है."

उज्जैन में रहने वाले पूर्व मंत्री पारस जैन भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा साझा की. वहीं महापौर मुकेश टटवाल ने कहा "स्ट्रीट डॉग्स को काबू करने के लिए नगर निगम की टीमें जुटी हैं."

पूर्व मंत्री पारस जैन ने उठाया मुद्दा

पूर्व मंत्री पारस जैन ने कहा "कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ता जा रहा है. इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स की संख्या ज्यादा बढ़ गई है. पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों और बुजुर्गों को इन स्ट्रीट डॉग्स ने नुकसान पहुंचाया है. बच्चों का बाहर खेलना मुश्किल हो गया है. बुजुर्गों को निकलने में डर लगने लगा है. सभी निवासी डरे हुए हैं. हम महापौर और कलेक्टर से निवेदन करते हैं कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए. नगर निगम की टीम भेजकर इन खतरनाक स्ट्रीट डॉग्स को कॉलोनियों से हटवाया जाए."

पूर्व मंत्री पारस जैन भी स्ट्रीट डॉग्स से परेशान (ETV BHARAT)

पूर्व मंत्री पारस जैन ने लगाई नगर निगम से गुहार (ETV BHARAT)

स्ट्रीट डॉग्स पकड़ने के लिए नगर निगम में बैठक

वहीं, शहर में बढ़ते स्ट्रीट डॉग्स को लेकर नगर निगम ने स्वास्थ्य और पशु विभाग के साथ बैठक की. बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन हेतु शहर के सदावल स्थित श्वान घर की स्थिति को देखा गया है. व्यवस्था जुटाई जा रही है. हिंसक श्वान की नसबंदी करते हुए रैबीज के टीके लगाए जा रहे हैं. इसी के साथ श्वान आहार वाहन भी नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है. कई आवारा कुत्तों को शहर के बाहर जंगलों में छोड़ा गया है. कार्रवाई लगातार जारी है.

स्ट्रीट डॉग्स पकड़ने उज्जैन नगर निगम में बैठक (ETV BHARAT)

आंकड़ों में भी उज्जैन की स्थिति चिंताजनक

नेशनल हेल्थ मिशन की जारी रिपोर्ट में 7 लाख आबादी वाले शहर उज्जैन में बीते डेढ़ साल में वर्ष 2024 में 19949 केस, वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक 10296 केस सामने आए हैं, जो कि बेहद चिंताजनक हैं. 6 शहरों की रिपोर्ट में उज्जैन को दूसरा स्थान दिया गया है. रतलाम पहले और इंदौर दूसरे स्थान पर है तो भोपाल का स्थान छठवां है. रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर चौथे पायदान पर है.