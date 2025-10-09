ETV Bharat / state

रोड एक्सीडेंट मामले में बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वकील ने कोर्ट में गंभीर चोटों के निशान किए साबित

मामले के अनुसार 12 नवंबर 2022 को उज्जैन के शासकीय माधव कॉलेज में भृत्य मनोज कुमार ठाकुर का एक्सीडेंट हो गया था. कार MP13CE 1506 के चालक ने मनोज को उसकी बाइक MP13 FM 3186 में टक्कर मार गिरा दिया था. सिर, हाथ, पैर व अन्य जगहों पर मनोज को चोटें आईं. उसका अस्पताल में उपचार चला. इस दौरान 2 फरवरी 2023 को उसकी मौत हो गई.

उज्जैन : उज्जैन में रोड एक्सीडेंट के एक मामले में मृतक के पीड़ित परिजनों के जख्मों पर मरहम लगा. पीड़ित परिवार को वकील ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दिलवाने में कामयाबी हासिल की. इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट ने आदेश दिया है "पीड़ित परिजनों को 81 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे." इस मामले में खास बात ये है कि पीड़ित परिजनों के वकील ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के न्यायालय में गंभीर चोटों के निशान साबित किए.

मनोज की मौत के बाद उसकी मां कलाबाई और बेटे ने चिमनगंज थाने रिपोर्ट दर्ज कराई. मृतक मनोज का उसकी पत्नी से पूर्व में ही तलाक हो चुका था. इसलिए उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा. एडवोकेट कैलाश चंद्र पाटीदार ने बताया "उज्जैन के थाना चिमनगंज अंतर्गत बाइक सवार मनोज ठाकुर का एक कार से एक्सीडेंट हुआ था. चिमनगंज पुलिस ने कार चालक के विरिद्ध 304-A में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में मृतक की की मां और बेटे की ओर से क्लेम पेश किया गया. न्यायालय ने इस मामले में 81 लाख 43 हजार 255 रुपये की राशि स्वीकृत करवाई."

पीड़ित मां व बेटे को मिलेगी क्लैम की राशि

कोर्ट के आदेश के अनुसार "मृतक की मां को 30 प्रतिशत राशि 21 लाख 43 हजार मिलेगी. अवस्यक बेटे के नाम 70 प्रतिशत राशि डिपॉजिट रहेगी. 18 वर्ष का होने पर उसे ये राशि मिलेगी." एडवोकेट कैलाश चंद्र पाटीदार ने बताया "इस केस में खास बात यह है एक्सीडेंट के बावजूद पोस्टमार्टम नहीं हुआ. इसी आधार पर बीमा कंपनी क्लैम नहीं दे रही थी. लेकिन हमने चोटों को न्यायालय के समक्ष साबित किया. परिवार ने उस वक़्त शोकाकुल होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं करवा सका."

इंश्योरेंस कंपनी ने क्लैम देने से किया था इंकार

पोस्टमार्टम नहीं होने से इंश्योरेंस कंपनी ने इंफेक्शन का हवाला देते हुए क्लैम की राशि देने से मना कर दिया. इसके बाद एडवोकेट ने संबंधित डॉक्टर से कंसल्ट किया और मेडिकल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की. तथ्यों के साथ न्यायालय में साबित किया कि मनोज कुमार की डेथ एक्सीडेंट से हुई. न्यायालय ने भी इसे माना और न्याय दिया. वकील कैलाशचंद ने बताया "न्यायालय ने दो माह के अंदर बीमा कंपनी को 81 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित देने के आदेश जारी किए हैं. 2 महीने में अगर राशि नहीं दी गई तो बाद में आदेश की तारीख से 9% के हिसाब से राशि बढ़ाई जाएगी."