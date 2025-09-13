ETV Bharat / state

युवती के जाल में फंसा प्रॉपर्टी डीलर, गैंग ने कार में बंधक बना 9 घंटे घुमाया, 50 लाख फिरौती मांगी

जबलपुर से उज्जैन पहुंची युवती के साथ अन्य 3 युवतियां और दो लड़के भी थे. जब प्रॉपर्टी कारोबारी युवती से मिलने पहुंचा तो इस गैंग ने कार में उसे बंधक बना लिया. इसके बाद गैंग ने प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की डिमांड की. इसी दौरान प्रॉपर्टी कारोबारी ने अपने परिजनों से संपर्क किया. परिजनों ने सक्रियता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल टीम को गैंग को दबोचने के लिए रवाना किया. इस दौरान प्रॉपर्टी कारोबारी के परिजन और उसके जीजाजी ने गैंग को कॉल पर उलझाए रखा.

एएसपी नितेश भार्गव एवं थाना प्रभारी चिमनगंज गजेंद्र पचौरीया ने बताया "पीड़ित युवक उज्जैन के घट्टिया तहसील क्षेत्र के गांव तुलाहेड़ा का निवासी है. वह प्रॉपर्टी कारोबारी है. सोशल मीडिया पर उसकी एक युवती से दोस्ती हुई. जिसने खुद को जबलपुर के गढ़ा कॉलोनी की रहने वाली बताया. दोस्ती के बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया. इसके बाद युवती जबलपुर से उज्जैन पहुंची. युवती ने प्रॉपर्टी कारोबारी को उज्जैन मिलने के लिए बुलाया."

उज्जैन : 25 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की एक युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई. युवती ने युवक को मिलने के लिए बुलाया. युवक जब उससे मिलने पहुंचा तो युवती ने 3 अन्य युवतियों और 2 युवकों के साथ मिलकर उसे कार में बंधक बना लिया. बंधक बनाकर युवक से 50 लाख की डिमांड की गई. युवक ने फिरौती की मांग पूरी करने के लिए परिजनों को कॉल किया. परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंचे. आखिरकार पुलिस ने घेरकर इस गैंग को दबोच लिया. जानिए इस गैंग के बारे में.

पुलिस ने लोकेशन ट्रैस कर गैंग को दबोचा

इधर, पुलिस लोकेशन के आधार पर गैंग को ट्रैस करती रही. आखिरकार आगे चलकर पुलिस ने कार को घेर कर गैंग को दबोच लिया. पुलिस ने इस गैंग के 4 युवतियां और 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है. इन्हें रिमांड लेकर पुलिस अब पूछताछ करेगी. पुलिस को आशंका है कि ये गैंग हनीट्रैप जाल बिछाने वाली हो सकती है. साथ ही लुटेरी दुल्हन का भी एंगल सामने आया है. पुलिस के अनुसार "जिस युवती ने प्रॉपर्टी कारोबारी से दोस्ती की, उसने खुद को जबलपुर का रहने वाली बताया है. लेकिन वह उज्जैन ही रह रही थी." इस युवती की शादी उंडासा में हुई थी, ससुराल से वह गायब थी. पुलिस का दूसरा एंगल ये भी है कि ये गैंग हनीट्रैप वाला भी हो सकता है. गैंग में और लोग भी शामिल हो सकते हैं.

उज्जैन पुलिस ने लोकेशन ट्रैस कर गैंग को दबोचा (ETV BHARAT)

9 घंटे तक कार में बंधक बनाकर घुमाते रहे

पीड़ित युवक ने बताया "युवती और उसके साथियों ने चाकू की नोक पर पहले पर्स में रखी 10 हजार नगदी, चैन, अंगूठी लूट लिए. उसके बाद आंखों पर पट्टी बांधकर उसे माकड़ौन, आगर, शाजापुर व अन्य कई जगह पर लेकर गए. लगभग 9 घंटे तक उसे कार से 650 किलोमीटर तक घुमाते रहे. इस दौरान गैंग ने उससे 50 लाख की डिमांड की. फिर 25 लाख पर बात बनी." पीड़ित का कहना है "उसके इंदौर निवासी जियाजी की जागरूकता से गैंग पकड़ी गई."

प्रॉपर्टी कारोबारी को युवती ने 10 सितंबर को किया था कॉल

पीड़ित प्रॉपर्टी व्यवसायी ने बताया "कई दिनों से सोशल मीडिया पर उसकी युवती से बात हो रही थी. उसका 10 सितंबर को कॉल आया और बताया कि वह 11 सितंबर को उज्जैन के कानीपुरा मार्ग पर मिलेगी. शाम 05 बजे युवती उसे गरोठ बायपास ब्रिज पर कार में मिली. कुछ ही दूरी पर सुनसान रास्ते मे पहुंचने पर युवती के अन्य साथी वहां आ गए. ये हैं संजय पिता बंशीलाल गांव परी, फूलसिंह उर्फ भगवन सिंह गुर्जर गांव अनखली व 3 युवतियां. यहां से इन लोगों ने उसे जबरन कार में बिठाया और अपहरण कर ले गए."