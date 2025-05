ETV Bharat / state

अवैध रूप से रहने वालों की दें जानकारी, पाएं 50 हजार इनाम, उज्जैन पुलिस की IB के साथ हाईलेवल मीटिंग - UJJAIN POLICE WITH IB

इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ उज्जैन में विशेष बैठक ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 3:54 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 4:17 PM IST 2 Min Read

उज्जैन : शहर में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की खैर नहीं है. उज्जैन पुलिस व इंटेलिजेंस ब्यूरी की बैठक में तय किया गया है कि ऐसे संदिग्ध लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होगी. इसके लिए आम जनता से भी मदद ली जाएगी. अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी देने पर 50 हजार रु तक इनाम भी दिया जाएगा. उज्जैन में बाहरी लोगों पर पुलिस की पैनी नजर (Etv Bharat) इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ उज्जैन पुलिस की विशेष बैठक

Last Updated : May 27, 2025 at 4:17 PM IST