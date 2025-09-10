ETV Bharat / state

130 से अधिक जवान, 68 घंटे रेस्क्यू, 10 फीट गहरे गड्ढे में मिली कार और लेडी कांस्टेबल का शव

शनिवार रात 8 बजकर 53 मिनट पर क्षिप्रा नदी के बड़े पूल से एक कार अनियंत्रित होकर क्षिप्रा नदी में गिर गई. हादसे की सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, क्षिप्रा तैराक दल के सदस्य व अन्य गोताखोर के साथ उज्जैन पुलिस एवं प्रशासन बचाव कार्य में जुट गया. शनिवार रविवार की दरमियानी रात 2 बजे पता चला कि जो कार नदी में गिरी उसमें उन्हेल थाना के प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल मौजूद थे. तीनों जूना सोमवारिया की और से आ रहे थे. बड़ा पूल होते हुए थाना चिंतामण क्षेत्र की ओर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पर नाबालिग बच्ची को बरामद करने जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गया.

घटना के बाद 68 घंटे में तीनों पुलिसकर्मियों की लाश को कार सहित ढूंढ निकाला गया और सभी को ससम्मान अंतिम विदाई दी गई. मृतकों का परिवार भी टकटकी लगाए भूखा प्यासा क्षिप्रा के घाट किनारे बैठा रहा, जब तक उनके अपनों की बॉडी नहीं मिली.

उज्जैन: पुलिसकर्मियों की क्षिप्रा नदी में कार सहित डूबने से हुई मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. मंगलवार देर शाम जैसे ही महिला आरक्षक का कार सहित शव बरामद हुआ और रेस्क्यू पूरा हुआ तो उज्जैन एसपी से लेकर 3 दिन से भूखे, प्यासे और नींद चैन त्याग रेस्क्यू में जुटे आरक्षक तक की आंखे छलक पड़ी. इस रेस्क्यू कार्य में 130 से अधिक एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवान, क्षिप्रा तैराक दल, मछुआरे व अन्य गोताखोर शामिल थे.

130 से अधीक जवान रेस्क्यू टीम थे शामिल (ETV Bharat)

3 दिन में मिले तीनों के शव

हादसे के 10 घण्टे बाद रविवार सुबह 130 से अधिक एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवान, क्षिप्रा तैराक दल, मछवारों को उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा की डेड बॉडी भैरवगढ़ क्षेत्र में क्षिप्रा नदी से मिली. चूंकि अशोक शर्मा उज्जैन के ही पिपलिनाका क्षेत्र के रहने वाले थे उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान पर किया गया.

68 घंटे बाद मिला कार और लेडी कांस्टेबल का शव (ETV Bharat)

सोमवार दोपहर भर्तहरि गुफा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी से कार का बंपर मिला. कुछ ही देर बाद शाम में भैरवगढ़ क्षेत्र में नदी से एसआई मदनलाल निनामा का शव बरामद किया गया. एसआई मदनलाल रतलाम जिले के सैलाना के निवासी थे. उज्जैन में पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को रतलाम के लिए विदा किया गया. जहां रतलाम में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई.

इसी प्रकार मंगलवार देर शाम हादसे की जगह से लगभग 60 मीटर की दूरी पर उज्जैन के हेलावाड़ी निवासी गोताखोरो ने उज्जैन पुलिस से एक कोशिश करने की अनुमति ली. उन्होंने 15 मिनट समय मांगा और नदी में छलांग लगा दी, जहां हादसे की जगह सबसे गहरा गड्ढा था. हेलावाड़ी के गोताखोरो ने कार को ढूंढ निकाला जिसमें महिला आरक्षक आरती पाल का शव भी मिला. इस तरह ये रेस्क्यू तीन दिन चला.

रेस्क्यू कार्य में जुटे थे 130 से अधिक जवान (ETV Bharat)

10 फीट गहराई में जाकर ढूंढ निकाली कार

उज्जैन के हेलावाड़ी निवासी मोहम्मद इरफान उर्फ जुम्मा पहलवान, अकबर पहलवान, लालू भाई, हर्शिया भाई, सिद्दीक़, गोलूभाई, सलीम भाई, मुजाहिद, रिज्जु, अली, मुस्तकीम सहित 20 गोताखोर ने महिला आरक्षक को पानी के बहाव में 10 फीट गहराई में जाकर ढूंढ निकाला. जिन्होंने बताया वे बचपन से क्षिप्रा नदी किनारे हेलावाड़ी में रह रहे हैं और डूबने वाले लोगों को बचाते हैं. 3 दिन से लगी टीम और पुलिस कर्मियों के चेहरे पर निराशा देख हमने एक कोशिश करने की सोची जो की सफल हुई.

शव देख सभी के आंखों में आए आंसू (ETV Bharat)

दरअसल, हादसे की जगह 3 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ क्षेत्र में 2 डेड बॉडी और कार का बंपर मिलने से सभी अंदाजा लगाए बैठो थे कि हादसे के स्थान पर कार और महिला आरक्षक हो ही नहीं सकते. क्योंकि उस जगह पानी का बहाव भी तेज था. जब काफी कोशिश के बाद भी कार और महिला आरक्षक का शव नहीं मिला तब उज्जैन के हेलावाड़ी के रहने वाले गोताखोरों ने हादसे से 60 मीटर की दूरी पर 10 फीट गहराई में जाकर तेज पानी के बहाव में से कार को ढूंढ निकाला.

अंडर वाटर कैमरा, सोनार रे जैसी तकनिकी का उपयोग

होमगार्ड कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने कहा "क्षिप्रा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में हमारी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थीं. रेस्क्यू में 5 बोट, 3 अलग अलग शिफ्टों में 130 से अधिक होमगार्ड, एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ के जवान सहित क्षिप्रा तैराक दल, मछुआरों, गोताखोरों के साथ लगे थे. हमने बोट के साथ अंडर वाटर कैमरा व अन्य तकनीकी उपयोग किया. उज्जैन कि स्थानीय टीम के साथ महीदपुर, धार की टीमें भी रेस्क्यू में शामिल रहीं."

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "टीम में शामिल सभी का होंसला बढ़ाया. एडीजी, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर सभी इस पर नजर बनाए हुए थे. सबने मिलकर शहीदों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी. ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो हमारा प्रयास रहेगा."

ब्रिज पर नहीं थी रेलिंग और लाइट

क्षिप्रा नदी के जिस बड़े पुल से हादसा हुआ, वो बड़नगर मार्ग को जोड़ने वाला प्रमुख ब्रिज है. जहां प्रशासनिक लापरवाही देखी गई. लोगों का कहना है कि ब्रिज के आस पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. वहीं ब्रिज पर न ही रेलिंग और न ही जालियां लगी हैं. इसके साथ ही वहां लाइट की भी व्यवस्था नहीं है.

यह ब्रिज 150 मीटर लंबा और लगभग 07 मीटर चौड़ा है. जिसका निर्माण 1955 में पूरा हुआ और तभी से इसकी सौगात लोगों को मिली. जानकार बताते हैं कि बारिश के समय ब्रिज पर लगी रेलिंग और जालियां हटाना जरूरी हो जाता है. क्योंकि जो ब्रिज बारिश के बाढ़ में डूबने की स्तिथि में होते हैं उन्हें सबमर्सिबल ब्रिज कहा जाता है. जिनकी सुरक्षा की वजह से ही जालियां और रेलिंग बारिश में हटाई जाती है. हालांकि कार का नदी में गिरने का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि ब्रिज पर रोशनी भी नहीं थी.