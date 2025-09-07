ETV Bharat / state

क्षिप्रा नदी में गिरी पुलिस की कार, TI का शव बरामद, दो की तलाश जारी

उज्जैन में शनिवार रात दर्दनाक हादसा, क्षिप्रा नदी में गिरा पुलिस का वाहन, थाना प्रभारी का शव बरामद, दो पुलिसकर्मी अभी लापता.

क्षिप्रा नदी में गिरी पुलिस की कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 4:35 PM IST

उज्जैन: क्षिप्रा नदी के बड़े पुल से एक कार शनिवार देर रात क्षिप्रा नदी में गिर गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने कार को गिरते हुए देखा, लेकिन नदी का तेज बहाव होने से कार अचानक गायब हो गई. सुबह पता चला कार में उन्हेल थाना पुलिस के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे. जो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पर बालिका को बरामद करने जा रहे थे. उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा के शव को क्षिप्रा तैराक दल, SDERF और NDRF की टीम ने भैरवगढ़ ब्रिज के नीचे से बरामद कर लिया है.

वहीं एसआई मदनलाल निनामा, महिला आरक्षक आरती पाल व अन्य की तलाश रविवार दोपहर तक भी जारी है. एसपी प्रदीप शर्मा ने इस पूरे घटना क्रम पर दुःख जताते हुए पुष्टि की है.

क्षिप्रा नदी में पुलिस का रेसक्यू ऑपरेशन (ETV Bharat)

गुमशुदा बच्ची मामले की जांच करने जा रहे थे

एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि "गांव गुराड़िया-सांगा से 14 साल की बच्ची मिसिंग हुई थी. जो कि उन्हेल थाना क्षेत्र में आता है. बच्ची को सकुशल बरामद करने टीम चिंतामण थाना क्षेत्र जा रही थी. टीम में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल नीनामा, महिला आरक्षक आरती पाल शामिल थे. ये सभी निजी पुलिस वाहन से रात में बड़े पूल से होते हुए जा रहे थे.

Unhel SI Dead Body Found
थाना प्रभारी अशोक शर्मा (ETV Bharat)

अचानक वाहन अनियंत्रित हुआ और क्षिप्रा नदी में गिर गया. रविवार सुबह थाना प्रभारी उन्हेल अशोक शर्मा की डेड बॉडी भैरवगढ़ ब्रिज के पास मिली. जबकि एसआई मदनलाल और महिला आरक्षक की तलाश जारी है.

उज्जैन पुलिस की सफेद रंग थी कार

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा शनिवार रात 08 बजे हादसे के दौरान मौके पर (बड़े पूल पर) एएसआई लोकेंद्र सिंह तोमर ड्यूटी पर तैनात थे. जिनके अनुसार सफेद रंग का वाहन था, जो कि जूना सोमवारिया की ओर से आ रहा था. ब्रिज पर आते ही चौथे पिल्लर के यहां हादसा हुआ. वाहन महिला आरक्षक आरती पाल चला रही थीं. वाहन किसी कारण से अनियंत्रित हुआ और नदी में गिर गया. 6 माह पहले ही आरती के भाई की भी मौत हुई थी, आरती की उम्र 41 वर्ष थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी.

Ujjain News
महिला आरक्षक आरती पाल (ETV Bharat)

क्षिप्रा नदी का बहाव तेज

हादसे की सूचना के बाद से ही तुरंत तैराक दल, SDERF, NDRF की टीम क्षिप्रा नदी पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रात भर सर्चिंग की गई, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से परेशानी आ रही है. वहीं रविवार सुबह थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला. खबर लिखे जाने तक बाकी दो पुलिसकर्मी नहीं मिल पाए हैं. तेज पानी के बहाव से टीमों को रेस्क्यू में परेशानी आ रही है. ड्रोन, बोट व तमाम तरह की तकनीकों का उपयोग कर टीम वाहन और लापता पुलिस कर्मियों की तलाश कर रही है.

Ujjain Kshipra Rescue operation
एसआई मदनलाल (ETV Bharat)

ब्रिज पर जालियां नहीं, बड़ी लापरवाही

इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है. हर साल क्षिप्रा नदी के बड़े पूल से हादसा होता है. वाहन चलाते हुए लोग नदी के तेज बहाव में बह जाते हैं. बड़नगर और उज्जैन को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है. इस पुल से हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज के किनारों पर न कोई रेलिंग, न जालियां हैं.

वहीं मौके पर पहुंचे तराना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटना है कि कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं हैं. मुख्यमंत्री इस ओर गंभीरता से ध्यान दें. पुलिसकर्मियों के परिवार को आर्थिक रूप से मदद करें. साथ ही आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो दिशा निर्देश जारी करें. कांग्रेस भी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर परिवार की जो यथा संभव मदद होगी करेंगे."

