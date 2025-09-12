ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में नकली नोटों का जाल, उज्जैन में छापे 18 लाख, 5 लाख बरामद, गिरोह में पूर्व कमिश्नर का बेटा भी

उज्जैन में नकली नोट जब्त होने के बाद एसपी के प्रेस वार्ता ( ETV BHARAT )

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "नकली नोट बनाने के गिरोह का मास्टरमाइंड पूर्व से जेल में निरुद्ध है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी नकली नोट के केस में सजा हो चुकी. थाना माधवनगर पुलिस को 01 सितंबर को फरियादी होरीलाल पिता लीलाधर प्रजापति निवासी अमरदीप नगर, उज्जैन से शिकायत मिली थी. शिकायत में लिखा था "फरियादी द्वारा मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का संचालन किया जाता है. दुकान पर दुर्गेश नामक ग्राहक वॉशिंग मशीन, मोबाइल की खरीदी कर लेने आया. उसने 23 हजार रुपये का भुगतान किया, जिसमें 100 एवं 200 रुपये के नोट थे. ये नोट नकली दिखाई पड़े." इस रिपोर्ट पर थाना माधवनगर पुलिस ने बदमाश के विरुद्ध धारा-178,179,180 बीएनएस के में FIR दर्ज कर जांच शुरू की.

उज्जैन की थाना माधवनगर पुलिस ने नकली नोट छापकर तैयार कर बाजार में चलाने वाले गिरोह के बदमाशों को दबोचा. ट्रैवल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के रिटायर्ड कमिश्नर का बेटा शेखर आर्किटेक्ट है. उसने अपने साथियों संग उज्जैन में 18 लाख के नकली नोट छापे. उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया "नकली नोट तैयार करने की सामग्री भी पुलिस ने जब्त कर ली है. गोदाम भी सीज करवाया है. ये बदमाश 30 प्रतिशत के भाव से बाजार में चलाने के लिये नकली नोट देते थे. जेल में बंद मास्टरमाइंड आरोपी ने NDPS एक्ट के आरोपियों को जेल में नकली नोट बनाने का तरीका बताया था. जैसे ही NDPS के आरोपी जमानत पर छूटे तो इन्होंने नकली नोट बनाना शुरू कर दिए. शुरुआत में 90 हजार रुपये में 3 लाख के नोट आरोपी मार्केट में खपाने के लिए लाए."

अब उज्जैन से नकली नोट छापने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खास बात ये है कि गिरोह का मास्टरमाइंड नकली नोट के मामलों में 7 बार जेल जा चुका है. एक बार सजा भी पा चुका है. गिरोह के सभी सदस्य शातिर बदमाश हैं. फिलहाल इनमें से 3 आरोपी जेल से जमानत पर छूटे थे. इनसे 5 लाख नकटी नोट जब्त किए गए हैं. पुलिस को जानकारी मिली है कि इस गिरोह ने 18 लाख नकली नोट छापे हैं. पूरे नकली नोट जब्त करने के लिए पुलिस तलाशी अभियान में जुटी है. आइए जानते हैं आखिरकार ये गिरोह कैसे पुलिस के शिकंजे में आया.

उज्जैन : मध्य प्रदेश में नकली नोट छापने वाले गिरोह सक्रिय हैं. कई बार गिरोह के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं लेकिन नकली नोट बाजार में खपाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. मध्यप्रदेश में बीते 6 माह में 10 से ज्यादा मामले नकली नोट के पकड़े गए. इस दौरान नकली नोटों की खेप बरामद हुई. ऐसा लगता है जैसे लोगों ने घरों में ही नकली नोट छापने शुरू कर दिए हैं. इन गिरोहों की करतूतों से देश की अर्थ व्यवस्था पर चोट लग सकती है.

गिरोह के 3 सदस्य बाजार में पहुंचे नकली नोट खपाने

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "आरोपी दुर्गेश डाबी को हिरासत में लेकर नकली नोटों के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके दोस्त शुभम कड़ोदिया ने उसे बोला था कि प्रहलाद, कमलेश निवासी ढांचा भवन 30 प्रतिशत के भाव से बाजार में चलाने के लिये नकली नोट देते हैं. दुर्गेश, शुभम एवं शेखर तीनों दोस्त प्रहलाद एवं कमलेश के पास 90 हजार रुपये लेकर गये और उनसे 3 लाख रुपये के नकली नोट करीब 2 माह पहले लेकर आये थे. तीनों ने 01-01 लाख रुपये आपस में बांटकर बाजार में खपाने के लिये अपने पास रख लिये थे."

रिटायर्ड कमिश्नर के बेटे ने साथियों के साथ छापे 18 लाख नकली नोट (ETV BHARAT)

खरीददारी के बाद दुकानदार को दिए 23 हजार नकली नोट

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "आरोपी दुर्गेश तराना का रहने वाला है, जिसने वॉशिंग मशीन एवं मोबाइल फोन उज्जैन के फ्रीगंज स्थिति प्रजापत इलेक्ट्रानिक्स की दुकान से खरीदा था. इसके भुगतान स्वरूप दुर्गेश ने 23 हजार रुपये के नकली नोट दुकानदार को दिये. आरोपी दुर्गेश द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा उसके साथी शुभम एवं शेखर को गिरफ्तार किया गया. नकली नोट तैयार करने वाले आरोपी कमलेश के उज्जैन के ढांचा भवन में गोडाउन पर दबिश दी गई. यहां कमलेश, प्रहलाद दोनो आरोपी मिले, जिनसे पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों एनडीपीएस के प्रकरण में भेरूगढ़ जेल उज्जैन में बंद थे."

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कैसे हुआ पर्दाफाश (ETV BHARAT)

गिरोह का मास्टरमाइंड नकली नोट केस में सजायाफ्ता

एनडीपीएस प्रकरण में भेरूगढ़ जेल उज्जैन में बंद आरोपियों ने बताया कि जेल में उनकी मुलाकात मास्टरमाइंड सुनील पिता बाबूराव पाटिल से हुई, जो नकली नोट के प्रकरण में 7 बार जेल जा चुका है. वह पूर्व से ही जेल में सजा काट रहा था. मास्टरमाइंड सुनील द्वारा उन्हें बताया गया कि वह नकली नोट बनाता है. जब भी जेल से बाहर आयेगा, वह नकली नोट बनाकर कमलेश और प्रहलाद को देगा, जो बाजार में खपाने का काम करेंगे. इससे हम तीनों को अच्छा मुनाफा होगा.

गिरोह के तीनों आरोपी वर्तमान में जमानत पर थे

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "आरोपी प्रहलाद को एसटीएफ द्वारा वर्ष 2018 में एनडीपीएस प्रकरण में जेल में निरुद्ध किया गया था एवं उसे 10 वर्ष की सजा हुई थी. इसी तरह वर्ष 2019 में चिमनगंज थाने द्वारा कमलेश के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा दी गई. आरोपी सुनील को एसटीएफ द्वारा वर्ष 2020 में नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था. इस प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा दी गई. वर्तमान में तीनों आरोपी जमानत पर हैं, उन्हें अब फिर दबोचा गया है."

गिरोह के 3 सदस्य बाजार में पहुंचे नकली नोट खपाने (ETV BHARAT)

देवास से हुई थी नकली नोट बनाने की शुरुआत

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "मास्टरमाइंड आरोपी सुनील फरवरी-मार्च 2025 में जब उज्जैन कि भैरूगढ़ जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसने कमलेश एवं प्रहलाद से संपर्क किया था, उसके बाद तीनों ने मिलकर नकली नोट बनाने का काम देवास में शुरू किया था. देवास पुलिस द्वारा आरोपी सुनील को लगभग डेढ़ माह पूर्व नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था, जो वर्तमान में देवास जेल में बंद है. उज्जैन में 18 लाख के नोट छापे गए. नोटों को बाजार में चलाने के लिये शुभम एवं उसके साथियों को चुना गया. आगे की जांच अभी जारी है. आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे."

मध्य प्रदेश में बीते 6 माह में नकली नोट के प्रमुख मामले

24 जुलाई 2025 : कटनी जिले छोटे से गांव में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई. गांव के लोग यहां ऑनलाइन वर्क की शॉप समझ रहे थे. ग्राम बड़खेरा में युवक से लाख 56 हजार रुपये के नकली नोट जब्त.

कटनी जिले छोटे से गांव में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई. गांव के लोग यहां ऑनलाइन वर्क की शॉप समझ रहे थे. ग्राम बड़खेरा में युवक से लाख 56 हजार रुपये के नकली नोट जब्त. 21 जून 2025 : जबलपुर में 7 लोग गिरफ्तार. 18 लाख रुपए के नकली नोट बरामद. नकली नोट कारोबार का मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा. उसने जबलपुर मंडल और नरसिंहपुर के कई इलाकों में नकली नोट चलाए.

जबलपुर में 7 लोग गिरफ्तार. 18 लाख रुपए के नकली नोट बरामद. नकली नोट कारोबार का मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा. उसने जबलपुर मंडल और नरसिंहपुर के कई इलाकों में नकली नोट चलाए. 16 जून 2025 : जबलपुर पुलिस ने 16 जून को हनुमान ताल थाना क्षेत्र में रवी दहिया को पकड़ा. 2,94,000 के 500-500 के नकली नोट जब्त.

जबलपुर पुलिस ने 16 जून को हनुमान ताल थाना क्षेत्र में रवी दहिया को पकड़ा. 2,94,000 के 500-500 के नकली नोट जब्त. 03 जून 2025 : देवास में नकली नोटों की छपाई और संचालन करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़. 5 आरोपियों के कब्जे से लगभग 16 लाख के नकली नोट जब्त.

देवास में नकली नोटों की छपाई और संचालन करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़. 5 आरोपियों के कब्जे से लगभग 16 लाख के नकली नोट जब्त. 15 अप्रैल 2025 : क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 3 आरोपी छिंदवाड़ा के. दो आरोपी भोपाल के रहने वाले. आरोपियों के पास से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद.

क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 3 आरोपी छिंदवाड़ा के. दो आरोपी भोपाल के रहने वाले. आरोपियों के पास से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद. 4 फरवरी 2025 : इंदौर में नकली नोट बनाने वाले आरोपियों का पर्दाफाश. कुल 5 लोग गिरफ्तार.

इंदौर में नकली नोट बनाने वाले आरोपियों का पर्दाफाश. कुल 5 लोग गिरफ्तार. 17 अप्रैल 2025 : शहडोल में बैंक कर्मचारियों ने नोट गिनने की मशीन में जैसे ही रुपये डाले तो पता चला कि इसमें 11 नोट नकली हैं. खास बात ये है कि सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर दर्ज था.

शहडोल में बैंक कर्मचारियों ने नोट गिनने की मशीन में जैसे ही रुपये डाले तो पता चला कि इसमें 11 नोट नकली हैं. खास बात ये है कि सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर दर्ज था. 23 अप्रैल 2025 : पांढुर्णा में 2 लोगों को गिरफ्तार किया. नकली नोट छापने की मशीन सहित अन्य सामग्री और नकली नोट बरामद.

कैसे पहचानें नोट असली है नकली

नोट असली है नकली? ये जानने के लिए सबसे सही तरीका नोट में महात्मा गांधी के वॉटरमार्क की जांच करें. अगर नोट असली है तो ये वॉटरमार्क नोट में समाहित रहता है. इसे प्रकाश में देखने पर महात्मा गांधी की छवि साफ दिखाई देती है. इसके साथ ही असली नोट अमूनन पतला होता है, अगर नोट मोटा है तो सतर्क हो जाएं. इसके अलावा असली नोट में एक सुरक्षा धागा होता है. रोशनी में देखने पर ये सुरक्षा धागा टूटी हुई लाइन जैसा दिखाई देता है. साथ ही इसमें भारत और आरबीआई लिखा होता है. अगर नोट नकली है तो ये सुरक्षा धागे की नकल पकड़ में आ जाती है. इसके अलावा नोट में छपी स्याही की क्वालिटी से भी नकली और असली नोट का पता चल जाता है. अगर नोट असली है तो स्याही और छपाई बिल्कुल सटीक होती है. स्याही का धुंधलापन या टूटी हुई रेखाएं नकली नोट की निशानी है.