ETV Bharat / state

महाकालेश्वर में बजा सायरन, एलर्ट पर बीडीएस, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम - UJJAIN MAHAKAL MOCK DRILL

उज्जैन में 150 से अधिक पुलिस बल ने किया मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 11, 2025 at 7:45 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 8:57 PM IST 2 Min Read

उज्जैन: भारत पाक तनाव के बीच केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्य सरकारें अलर्ट हैं. तमाम भीड़-भाड़ वाले शहरों और खास कर संवेदनशील क्षेत्रो में पुलिस व इंटेलिजेंस की पैनी नजर है. धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर भर में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ. वहीं, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को सायरन के साथ विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई. 150 से अधिक पुलिस बल ने किया मॉक ड्रिल

Last Updated : May 11, 2025 at 8:57 PM IST