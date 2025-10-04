ETV Bharat / state

बिछड़े-भटकों के मसीहा ASI चंद्रभान, सैकड़ों गुमशुदा श्रद्धालुओं को परिवार से मिलाया

चंद्रभान सिंह चौहान एक ऐसे शख्स हैं, जो अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा मानव सेवा में हर महीना खर्च कर देते हैं. ईटीवी भारत ने वन मैन आर्मी चंद्रभान सिंह चौहान से खास बातचीत की. आज हम उनके द्वारा की जाने वाली मानव सेवा के बारे में विस्तार से जानेंगे. वो ड्यूटी के दौरान इस सेवा कार्य को कैसे करते हैं? बिछड़ों को अपने पास से भोजन कराते हैं, दर्शन करवाते हैं व अन्य बातों के बारे में.

महाकाल पुलिस थाना में पदस्थ एएसआई चंद्रभान सिंह चौहान बिछड़े श्रद्धालुओं को अपनों से मिलाने के लिए पूरे उज्जैन में मशहूर हैं. वे बिछड़े व परेशान लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं. अब शहर में चंद्रभान को हमदर्द खाकी, गुम हुए श्रद्धालुओं को मिलाने वाले वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है. चंद्रभान के कार्यों ने सिर्फ उन्हें एक पहचान ही नहीं दी, बल्कि उज्जैन पुलिस का भी मान बढ़ाया है.

उज्जैन: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना लाखों भक्त देश के कोने-कोने से आते हैं. ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर में भीड़-भाड़ का माहौल बना रहता है. जिस कारण कई बार बाबा के दर्शन करने आए श्रद्धालु अपनों से बिछड़ जाते हैं. इन बिछड़ों की आखिरी उम्मीद उज्जैन पुलिस बनती है. आज हम आपको उज्जैन पुलिस के सुपर स्मार्ट कॉप की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं. इन्हें इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सम्मानित कर चुके हैं.

कौन है चंद्रभान, कैसे शुरू हुई यह यात्रा

साल 1990 में चंद्रभान सिंह चौहान, आरक्षक के पद पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में ज्वाइन हुए थे. पुलिस विभाग में सेवा करते हुए आज उन्हें 35 वर्ष हो गए हैं. इस दौरान वे नक्सल क्षेत्र बस्तर, एसपी स्कॉट, साइबर सेल, एसटीएफ में पदस्थ रहे. साथ ही अलग-अलग थानों में चंद्रभान की पोस्टिंग रही. वर्तमान में बीते 2 सालों से महाकाल थाना में एएसआई के पद पदस्थ हैं. चंद्रभान के परिवार में पिता महेंद्र सिंह चौहान किसान एवं रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं. मां नंदा कुंवर का स्वर्गवास हो चुका है. पत्नी हाउस वाइफ है. चंद्रभान देवास जिले के अरनिया ठिकाना से है, टोंकखुर्द में खेती बाड़ी है.

'150 लोगों को अपनों से मिला चुका हूं'

चंद्रभान सिंह ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा, "हम तो शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं. किसान परिवार से संबंध होने के कारण खेती बाड़ी और आम आदमी का दर्द बचपन से देखा है. बीते 2 सालों से महाकाल थाने में पदस्थ हूं. श्री महाकाल लोक बनने के बाद हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी मंदिर आ रहे हैं. ऐसे में कई लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, किसी का सामान खो जाता है. अब तक करीब 150 महिला-पुरुष और बच्चे ऐसे होंगे, जिन्हें उनके परिवार से मिलवा चुका हूं और सामान दिलवा चुका हूं. इस कार्य में साथी पुलिस कर्मियों, विभाग द्वारा तमाम टेक्नोलॉजी के उपयोग सहित लोकल ट्रांसपोर्ट, व्यापारी सबका खूब सहयोग मिलता है. ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है."

कई दर्शनार्थियों की भाषा समझना मुश्किल

चंद्रभान ने बताया कि "देश-दुनिया के कोने-कोने से दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं. इनमें से कई भक्तों की भाषा बोली अलग होती है. जिस वजह से उन्हें उन बिछड़े भक्तों की भाषा समझ नहीं आती है. ऐसे में हम हमारे सह कर्मियों, अधिकारियों, गूगल ट्रांसलेट और एआई की मदद लेते हैं, जो जिस क्षेत्र का होता है. उससे बात करवा कर श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं. दर्शनार्थियों की भाषा समझना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी."

भोजन से लेकर टिकट तक की व्यवस्था

चंद्रभान ने बताया, ''कभी-कभी हालत यह भी हो जाते हैं कि गुम हुए दर्शनार्थी के पास खाने-पीने और उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं. साथ आए दर्शनार्थी छोड़ कर चले जाते हैं. ऐसे में अपनी तनख्वाह में से महीने के 4000 से 5000 रुपए मानव सेवा में लगा देता हूं. खुद की बाइक से शहर भर में दर्शनार्थी के साथ उसके बताए स्पॉट पर घूमना, CCTV देखना जगह जगह के दर्शनार्थी के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था और उनके गंतव्य के लिए किराया भाड़ा टिकट करवाना व अन्य खर्च शामिल हैं.''

बिछड़ने वालों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग

एएसआई चंद्रभान सिंह ने बताया, "सबसे ज्यादा वे लोग अपनों से बिछड़ते हैं, जिनके पास ना मोबाइल होता है और ना ही उन्हें लिखना पढ़ना आता है. इसमें बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है. ऐसे लोग कई बार सही से अपना पता तक नहीं बता पाते हैं. हमारा ध्येय सिर्फ देशभक्ति और जनसेवा ही है. जनता के बीच पुलिस की छवि उनके अपनों की तरह होना चाहिए."

श्रद्धालुओं ने क्या कहा?

72 वर्षीय चंद्रभूषण सिंह अपने परिवार से बिछड़ गए थे. वे बिहार के समस्तीपुर निवासी हैं. परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे. इस बारे में जैसे ही चंद्रभान को सूचना मिली वह अपनी टीम के साथ उनके पास पहुंचे और पूरी जानकारी लेकर उन्हें सुरक्षित अपने परिजन से मिलाया. बुजुर्ग को लेने आए उनके भांजे ने उज्जैन पुलिस का आभार व्यक्त किया.

उज्जैन पुलिस ने बदला मेरा नजरिया

हरियाणा करनाल से आए श्रद्धालुओं में एक महिला ने बताया कि "महाकाल मंदिर के पास भीड़भाड़ होने की वजह से वह अपना बैग ऑटो में ही भूल गई थी. हमने हमारे स्तर पर प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला. इसके बाद हमने महाकाल थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की. यहां के एएसआई चंद्रभान ने तत्काल अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से बैग ढूंढ निकाला और चंद घंटों के अंदर बैग लौटाया. उज्जैन पुलिस की कार्यशैली ने मेरा नजरिया बदल दिया. लगता था पुलिस का काम बहुत ढीला है, लेकिन चंद घंटों के अंदर मेरा बैग ढूंढकर उज्जैन पुलिस ने मेरी पुलिस को लेकर सोच बदल दी.''

मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के अवॉर्ड

चंद्रभान सिंह ने बताया, "उन्हें इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक से अवॉर्ड मिल चुके हैं. एक सराहनीय सेवा में राष्ट्रपति पदक, केंद्रीय गृह मंत्रालय से अति उत्कृष्ट सेवा मेडल, सिंहस्थ 2016 के लिए मेडल, कोरोना में कर्मवीर कोरोना योद्धा अवॉर्ड, DGCR मेडल, इंडिपेंडेंस मेडल, पुलिस पदक स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, जयंती मेडल व अन्य हैं.''

कई बड़े प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा

चंद्रभान ने बताया वे "झिरनिया हथियार कांड इंवेस्टिगेशन में शामिल थे. कालबेलिया गैंग को पकड़ने, बांग्लादेशी गैंग, पारदी गैंग, ईरानी गैंग, मेवाती गैंग, संदिग्धों को पकड़ने में व अनसुलझे अपराध दंगों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं.''