उज्जैन: चिमनगंज थाना क्षेत्र की पोहा फैक्ट्री में काम कर रही महिला कर्मचारी की मंगलवार दोपहर दर्दनाक मौत हो गई. महिला कर्मी की साड़ी मशीन में फंसने से उसके बाल तक पूरी तरह उखड़ गए. इस हादसे ने तमाम लघु उद्योगों में सुरक्षा के इंतजामों और नियमों के सख्ती से पालन नहीं करने की पोल खोल कर रख दी है. ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हुए कई भयावह हादसों से गरीब परिवार उभर नहीं पाए. पुलिस एक बार फिर मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.

पोहा फैक्टरी में महिला की मौत

दरअसल ये पूरा मामला शहर के छोटी मायापुरी क्षेत्र स्थित उद्योगपुरी में डायमंड एग्रो पोहा फैक्ट्री का है. जहां मंगलवार दोपहर 40 साल की महिला रुखसाना पति चांद शाह काम कर रही थी. काम करते-करते महिला की साड़ी और फिर चोटी मशीन में फंस गई. जिससे महिला चीखी और मौके पर अन्य सहकर्मी जब तक पहुंचे तब तक महिला के बाल पूरी तरह उखड़ चुके थे और सिर में गंभीर चोटें आ चुकी थीं. साथी कर्मचारी आनन-फानन में महिला को शासकीय चरक भवन लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया. चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

उज्जैन की पोहा फैक्ट्री में महिला कर्मचारी की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

'दोषी के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई'

चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने बताया कि "मर्ग कायम कर पूरे मामले को जांच में लिया गया है. फैक्ट्री मालिक, महिला के परिजन, फैक्ट्रीकर्मी सबसे संपर्क किया जा रहा है, जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." बताया जा रहा है कि पोहा मिल का मालिक ताला डालकर भाग निकला है.

1 (ETV Bharat)

35 रुपए प्रति घंटे पर करती थी महिला काम

महिला के बारे में जानकारी सामने आई है कि महिला उज्जैन के उन्हेल की निवासी है. महिला के पहले पति की मौत होने के बाद महिला रुखसाना पति चांद शाह के साथ जीवन बिता रही थी. महिला बीते 6 महीनों से अपनी मां के पास उज्जैन के विराट नगर में रह रही थी और यहीं फैक्ट्री में काम के लिए जा रही थी. महिला के बेटे शाहरुख ने बताया कि "अम्मी को 35 रु प्रति घण्टे के हिसाब से पैसा मिलता था. हम 6 भाई बहन हैं, फैक्ट्री में सुरक्षा के इंतजाम होते तो अम्मी की जान बच जाती. पिता चांद शाह कंडक्टरी करते हैं सूचना मिलते ही अस्पताल आ गए थे."

लघु उद्योगों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं और लघु उद्योगों में सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है. ये पहला मामला नहीं है इससे पहले श्री महाकाल मंदिर की चिंतामन गणेश मंदिर के पास लड्डू प्रसादी यूनिट में 21 दिसम्बर 2024 को भी हादसा हुआ था. जहां सब्जी काटने की मशीन में दुपट्टा फंसने से आउट सोर्स कर्मी रजनी खत्री की मौत हो गई थी. वहीं उससे पहले नागझिरी स्थित उद्योगपुरी में 2022 में पोहा फैक्ट्री में ही आग लगने से 3 महिला कर्मियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है.