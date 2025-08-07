उज्जैन: महाकाल की नगरी में भांग ने जमकर रंग जमाया हुआ है. भांग के शौकीन उज्जैन पहुंचने पर इसका सेवन जरूर करते हैं. कई लोग इसे बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप में लेते हैं. केवल सावन के महीने में ही उज्जैन आने वाले लाखों लोगों ने 10 क्विंटल से अधिक भांग गटक ली है. आखिर लोग उज्जैन के दुकानों पर मिलने वाले गीली, सूखी सहित अन्य तरह के भांग के शौकीन क्यों हैं? यह कैसे तैयार होती है और कितनी कीमत होती है? क्या अधिक भांग का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है? आइए जानते हैं हर एक सवाल का जवाब.

विदेशी भी उज्जैन में करते हैं भांग का सेवन

शहर के द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के सामने स्थित 'महाकाल भांग घोटा' के संचालक केतन माहेश्वरी ने बताया कि "मेरी यह दुकान करीब 80 साल पुरानी है, जो सुबह 6 बजे से रात 10:30 तक खुली रहती है. हमारे यहां लोकल और डेली रूटीन वालों के साथ विदेशी लोग भी पहुंचते हैं. वे यहां अपने शौक अनुसार भांग का सेवन करते हैं. हम यहां गीली और सूखी दोनों तरह की भांग तैयार करते हैं. सूखी भांग को भांग का चूर्ण, अनार दाना (पाउडर) के रूप में पाउच बनाकर दिया जाता है. वहीं, गीली भांग की गोली भी लोग खरीदते हैं, जिसकी कीमत 20 से 60 रुपये होती है. ठंडई के शौकीन लोगों को आम, बादाम, पिस्ता, काजू या किशमिश के साथ भांग दिया जाता है. जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति ग्लास होती है. वहीं, मिक्स ग्लास 150 रुपये में दिया जाता है.

उज्जैन की भांग के शौकीन हैं लोग (ETV Bharat)

दुकानदार रमेश शर्मा ने बताया कि "बाहर से उज्जैन आएं लोग भी भांग खरीदने दुकान पर आते हैं. कुछ लोग भगवान महाकाल को चढ़ाने के लिए भांग खरीदते हैं और कुछ लोग इसका सेवन भी करते हैं."

कैसे तैयार होती है भांग

महाकाल मंदिर चौराहे पर स्थित 'महाकाल भांग' के दुकानदार वरुण जुनेजा ने बताया कि "हमारे यहां गीली, सूखी हर तरह की भांग मिलती है. भांग हमें पत्तों के रूप में आबकारी विभाग 1-1 किलो के पैकेट अनुसार देता है. आबकारी केवल अधिकृत दुकानदारों को ही भांग देता है, जिसकी कीमत 1200 से 1800 रुपये प्रति किलो है.

उज्जैन में श्रावण माह में 10 क्विंटल भांग गटक गए लोग (ETV Bharat)

उसके बाद हम पत्तों को उबालते हैं और फिर उसे ग्राइंडर में पीसते हैं. गीली भांग की गोली की कीमत 25 से लेकर 60 रुपये तक होती है. वहीं, सूखी भांग का पाउडर और सूखी पत्ती का पाउच बनाकर बेचते हैं. जिसकी कीमत के प्रति पाउच 10 से लेकर 50 रुपये तक होती है.

विशेष पर्व पर डबल खपत

दुकानदार वरुण जुनेजा और केतन माहेश्वर बताते हैं कि आम दिनों में 4 किलो भांग व्यस्ततम मार्केट में मौजूद 1 दुकान की खपत होती है. वहीं, विशेष पर्व पर यह बढ़कर 7 किलो हो जाती है. जबकि रंग पंचमी, महाशिवरात्रि पर 10 किलो भांग की खपत एक दिन में हो जाती है." बताया गया कि केवल इस श्रावण महीने में जिले भर में 10 क्विंटल से अधिक भांग का लोगों ने सेवन किया है.

उज्जैन में विदेशी भी करते हैं भांग का सेवन (ETV Bharat)

भांग का अधिक सेवन हो सकता है नुकसानदेह

कुछ लोग महाकाल के प्रसाद के रूप में भांग का सेवन करते हैं. इसको लेकर महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि "लोगों की अपनी-अपनी धारणा है. लेकिन भगवान शिव जो कैलाश निवासी हैं वे अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए भांग को औषधि के रूप में उपयोग करते थे. सीमित मात्रा में भांग का सेवन मनुष्य की सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाता है. लेकिन जो लोग नशे के रूप में आज भांग का सेवन कर रहे हैं वे अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं."

उन्होंने बताया कि "एक कहानी यह भी है कि जब भगवान ने विष पिया तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया. तब उन्हें भांग, धतूरा और बेल पत्र औषधि रूप में दिया गया."

भांग का अधिक सेवन दे सकता है मानसिक रोग

बीते वर्ष सोशल मीडिया पर सेमपीपर नामक ब्रिटिश यूट्यूबर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. जिसमें उन्होंने उज्जैन यात्रा के दौरान भांग के ओवर डोज के सेवन से बिगड़ी तबियत को लेकर अनुभव साझा किया था. भांग पीने के बाद यूटूबर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था.

उज्जैन शासकीय अस्पताल के सीनियर डॉ. जितेंद्र शर्मा ने बताया कि भांग का अधिक मात्रा में सेवन मानसिक रोग दे सकता है. इसके साथ ही ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक, आंखों का लाल होना जैसी समस्या पैदा हो सकती है. इसलिए सीमित मात्रा में ही भांग का सेवन किया जाना चाहिए."