रोशन कुमार सिंह उज्जैन के नए कलेक्टर, सिंहस्थ मेला अधिकारी संग पहुंचे महाकाल मंदिर - UJJAIN NEW COLLECTOR IN MAHAKAL

रोशन कुमार सिंह उज्जैन के नए कलेक्टर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 12:00 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 12:13 AM IST 2 Min Read

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले को नए कलेक्टर और सिंहस्थ मेला अधिकारी मिल गए हैं. नवागत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह सोमवार शाम उज्जैन पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर पहली बैठक भी आयोजित की गई. रोशन कुमार बने उज्जैन के नए कलेक्टर

